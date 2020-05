Rakitić blizu potpisa za italijanskog velikana

Katalonski Sport objavio je da su Barselona i Juventus blizu dogovora o velikoj razmjeni igrača.

Miralem Pjanić i Matija De Šiljo trebali bi potpisati za španskog prvaka, a klub iz Torina u razmjeni želi Žan-Klera Todiboa te Ivana Rakitića ili Artura Vidala.

Juventus je prošle godine pokušao dovesti Rakitića, klubovi su se već dogovorili oko odštete, ali je hrvatski reprezentativac odbio transfer u Torino jer je htio ostati u Kataloniji i dokazati da zaslužuje veću ulogu. Međutim, Rakitić ove sezone nije upao u prvi tim Barselone te ga se klub pokušava riješiti i nudi ga Juventusu i Interu u razmjene igrača.

"Svjestan sam situacije i svog statusa, ali nisam vreća krumpira s kojom mogu raditi što ih volja. Želim biti tamo gdje me vole, poštuju i trebaju. Ako je to u Barseloni, divno, a ako nije, otići ću tamo kamo želim ja sam, a ne kamo me pošalju. Već sam klubu jasno dao do znanja da neću trpjeti takvo ponašanje", rekao je nedavno Rakitić.

Pregovori o njegovom odlasku u Juventus znače da je hrvatski veznjak promijenio mišljenje o učestvovanju u razmjenama ili da ga Barselona nije poslušala i bez njegovog odobrenja nastavila ga nuditi raznim klubovima.

Ranije je Rakitić poručio kako bi najviše volio otići u Sevilju, ali zbog ekonomske krize nastale pandemijom virusa korona njegov bivši klub neće moći ponuditi onoliko koliko Barselona traži.

