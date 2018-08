Rakitić odbio PSŽ: Barsa je najbolji klub na svijetu

Hrvatski fudbaler Ivan Rakitić odbio je da pređe u francuskog rivala Pari Sen Žermen.

PSŽ je duže vrijeme bio zainteresovan za Barseloninog vezistu, ali on nije prihvatio da uđe u pregovore sa šampionom Francuske i riješio je da ostane u prvaku Španije.

Ivan je u Barselonu došao 2014. godine iz Sevilje, a u međuvremenu osvojio je tri LaLige i jednu Ligu šampiona.

"Ostajem u Barseloni. Nekoliko dana sam razmišljao i privilegija je braniti ovaj grb. Nadam se da ću nastaviti to da radim još mnogo godina. Ništa specijalno me nije natjeralo da ostanem, ovo (Barsa) je jednostavno najbolji klub na svijetu", rekao je Rakitić.

