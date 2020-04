Rakitić poručio čelnicima Barselone: Nisam vreća krompira

Fudbalski reprezentativac Hrvatske i veznjak Barselone Ivan Rakitić vrlo oštro je reagovao na pokušaj njegovog kluba da ga se riješi na početku nastavka sezone, poručivši kako on nije vreća krompira.

Rakitić je u razgovoru za dnevni list "Mundo Deportivo" kazao kako ga se njegov klub želi riješiti i na to je reagovao vrlo oštro.

"Nisam vreća krompira s kojom možete raditi što želite", poručio je iskusni hrvatski fudbaler, te dodao:

"Želim biti tamo gdje me traže i poštuju. Ako je to ovo mjesto, biću sretan zbog toga. Ali, ako će to biti neko drugo mjesto, jedini koji će donijeti tu odluku."

Rakitić je u ovoj sezoni, prije nego su lige otkazane zbog pandemije virusa korona, za Barselonu odigrao 31 utakmicu.