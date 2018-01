Rakitić slavio gol pa "ispio nešto kratko", optužili ga da odaje počast Praljku

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić na krajnje čudan način proslavio je gol koji je postigao za Barselonu u četvrtfinalu Kupa Kralja protiv Selte (5:0).

Rakitić je nakon gola potrčao prema tribini i kamerama i onda "popio" nešto kratko. Taj njegov neobičan potez uzburkao je strasti u regionu.

Na društvenim mrežama su ga odmah osudili da je odao počast hrvatskom ratnom zločincu Slobodanu Praljku, koji je u novembru nakon osuđujuće presude ispio otrov u sudnici Haškog tribunala.

Hrvatski fudbaler je nesvakidašnju proslavu pojasnio na svom Twitter nalogu.

"Cilj je ispunjen, pomogao sam golom i proslavio ga na poseban način" napisao je Rakitić stavivši ilustraciju šoljice kafe.

Objetivo cumplido y ayudando con un golito Y con una celebración especial

Onto the next round Happy for helping the team with a goal #ForçaBarça pic.twitter.com/2D1Kx1BoLv