Ramos postao rekorder po broju nastupa za Španiju

Kapiten fudbalske reprezentacije Španije Serhio Ramos sinoć je u sedmom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo protiv Norveške postao rekorder po broju nastupa u dresu "Crvene furije".

Ramos je u remiju (1:1) odigranom u Oslu upisao 168. nastup za špansku reprezentaciju prestigavši golmana Ikera Kasiljasa.

"Sve što je lično za mene je sekundarno. Rado bih zamijenio ovaj 168. nastup za pobjedu, ali to nije bio slučaj. Međutim, ovaj rekord je velika nagrada nakon toliko godina, Svaki put kad obučem ovaj dres obuzmu me emocije. To se neće promijeniti i nadam se da ću to činiti još mnogo godina", izjavio je Ramos nakon utakmice.

Španija je prva na tabeli u grupi "F" sa 19 bodova. U utorak igra protiv drugoplasirane Švedske, a za plasman na EURO 2020. godine dovoljan joj je i bod.