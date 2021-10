Ramos potpisao za PSG prije tri mjeseca i još nije debitovao

Serhio Ramos još uvijek nije odigrao ni minutu za PSŽ, kojem je pristupio prije više od tri mjeseca. Sad bi se i to trebalo promijeniti.

Prema navodima francuskih i španskih medija, Ramos je zaliječio povredu koja ga je mučila i vraća se treninzima na kojima će raditi punim intenzitetom. Nakon toga je pitanje njegova debija za PSG samo stvar odluke trenera momčadi Mauricija Poketina.

Ramos se i prije svoje premijere u PSG-ovom dresu našao na udaru kritika u Francuskoj. Bivši igrač kluba i nekadašnji francuski reprezentativac Žerom Roten kritikovao je klub zbog njegovog dovođenja istaknuvši prije mjesec dana:

"Povreda koju on ima je povreda od koje se teško do kraja oporavite i ona vodi kraju karijere. Kad igrač dostigne određene godine, potrebno mu je nekoliko utakmica da uđe u formu, no hoće li to Ramos moći bude li osjećao bol? Najiskrenije u to sumnjam."

"Kad je stigao u klub, svi su rekli da će on promijeniti mentalitet svlačionice. Njegove motivacijske vještine nisu u ovom trenutku dovoljne za PSG, a Markinjos i Kimpembe su ispred njega po pitanju uticaja. On mora doprinijeti momčadi na terenu. Ako to ne može, onda ga nema smisla ni imati u klubu. Zato mislim da je njegov dolazak loša PSG-ova ideja", rekao je tada.

Ramos je, podsjetimo, s PSG-om potpisao dvogodišnji ugovor za 14 miliona evra po sezoni. Dosad se mučio s povredom lista lijeve noge.

(Index.hr)