Ramos pred suspenzijom, ometao Alegrija kod penala

Kapiten fudbalera Real Madrida Serhio Ramos mogao bi da dobije dodatnu kaznu jer je protiv Juventusa u revanšu četvrtfinala Lige šampiona, uprkos suspenziji, napustio tribine i spustio se na teren blizu tunela.

Ramos je zbog žutih kartona propustio duel na stadionu Santijago Bernabeu, a tereti se da je ometao trenera Juventusa Masimilijana Alegrija u trenucima "spornog" penala za Real u finišu meča, javlja Skaj Sport.

Pravila UEFA ne dozvoljavaju suspendovanim fudbalerima da učestvuju u utakmici, a ukoliko je sudija Majkl Oliver unio u zapisnik taj podatak Ramosa čekaju sankcije.

Za sličan incident jedan meč zabrane dobio je bivši Ramosov saigrač Ćabi Alonso prilikom proslave gola Gereta Bejla u finalu Lige šampiona protiv madridskog Atletika 2014. godine.

Alonso je preskočio reklame uz teren i proslavio Realovo osvajanje titule prvaka Evrope nakon pobjede u produžecima 4:1.

