Ramos zgrabio bivšeg saigrača: Prestani da cviliš kao štakor

Real Madrid je u utorak pobijedio Inter 3:2 u trećem kolu Lige šampiona i tako se vratio u borbu za prolazak grupe.

Španski prvak je nakon prva dva kola imao tek bod osvojen protiv Gladbaha (2:2), a u prvom kolu je na svom terenu izgubio od Šahtjora 3:2.

Koliki je naboj vladao u Madridu najbolje se vidjelo kod domaćeg kaputena Serhija Ramosa koji je svom bivšem saigraču Ašrafu Hakimiju, danas prvotimcu Intera, očitao lekciju.

Nakon jednog pada u Realovom šesnaestercu Ramos se izderao na Marokanca.

"Ustani, ku**in sine, ustani. Prestani da cviliš kao štakor", vikao je Španac dok ga je pokušavao dići sa terena. Hakimi se opirao i tražio kazneni udarac za Inter koji na kraju nije dobio, prenosi "Index.hr".

Hakimi je ovog ljeta prešao iz Real Madrida u Inter za 40 miliona evra, a prethodne dvije sezone igrao je na pozajmici u Borusiji Dortmund iz Real Madrida. U Njemačkoj je stasao u jednog od najboljih desnih bekova Evrope, ali za Real to nije bilo dovoljno pa je talentovani Marokanac morao put Serije A. U Real Madrid je stigao 2015. godine.

Ramos telling Hakimi to get tf up you son of bitch... move you shit... and to stop squeaking like a rat. That shriek tho pic.twitter.com/hXXrMVMWAE