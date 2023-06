Ranijeri ispisao novu fudbalsku bajku (VIDEO)

Fudbaleri Kaljarija vratili su se u Seriju A, pošto su sinoć i u revanšu pobijedili Bari rezultatom 1:0. Ovo je još jedna nevjerovatna bajka Klaudija Ranijerija, koji je zimus preuzeo Kaljari kao 14. tim na tabeli Serije B.

U prvom susretu bilo je 1:1, a onda je sinoć nastala prava ludnica na stadionu "Sveti Nikola", pred blizu 60.000 navijača.

Bari je imao aktivnih 0:0 sve do nadoknade vremena. Tim Klaudija Ranijerija je u četvrtom minutu nadoknade došao do gola vrijednog povratka u Seriju A, strijelac je bio Leonardo Pavoleti.

Navijači su utihnuli, sekunde su ih dijelile od povratka u Seriju A nakon 12 godina, ali će morati još da sačekaju.

Inače, koliko je sinoć sve bilo u nevjerovatnom tonu pokazuje i ovaj snimak igrača koji su u autobusu ušli na stadion.

Bari drove their team bus onto the pitch ahead of the play off final. Peak Italian football.pic.twitter.com/Myw8vZ6vRD