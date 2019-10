Ranjeni Totenhem, Zvezdina šansa

Fudbaleri Crvene zvezde sutra (21 čas) u 3. kolu Lige šampiona gostuju kod Totenhema i, smatraju mnogi, imaju pristojne šanse da se iz Engleske ne vrate praznih ruku.

"Idemo tamo da uzmemo nešto i da imamo još bolju situaciju u Beogradu kada ih budemo dočekivali", rekao je kapiten Zvezde Marko Marin.

Puka želja ili realnost? Pitanje na koje ćemo odgovor znati nakon 90 minuta okršaja u Londonu, ali malo ko se usuđuje vicešampionu Evrope ne dati ulogu apsolutnog favorita.

Na pitanje može li loša forma "pijevaca" da bude mač sa dvije oštrice, Marin odgovara:

"To je uvek teško reći. Vrhunska ekipa poput Totenhema izlazi iz krize, i to verovatnije ranije nego kasnije, a mi se nadamo da neće biti sada. Isto znamo da igraju kod kuće, to im je dodatni motiv. Znamo da su ranjeni i da im gori. Totenhem želi da se bori za titule, ali preveliki je to kvalitet da cele sezone gube bodove."

Činjenica je da ekipa Maurisija Poketina u posljednje vrijeme izgleda "kao da nema ni glavu ni rep", ali ne treba smetnuti s uma da je u pitanju jedan od najboljih klubova lige koja je nekoliko svjetlosnih godina ispred srpskog šampionata.

Naravno, to ne znači da Zvezda treba odmah da se preda, jer da je tako razmišljala, prošle sezone ne bi skinula "skalp" aktuelnom šampionu Evrope Liverpulu, ali treba ostati nogama čvrsto na zemlji. Svjestan je toga i vezista "crveno-bijelih" Hose Alberto Kanjas

"Jasno je da Totenhem igra u najjačoj ligi svijeta, sve je brže i jače nego u drugim ligama. Sa pravim mentalitetom možemo do povoljnog ishoda. Znamo šta nosi ovaj meč. Idemo da se borimo, trčimo i nadigravamo, vidjećemo tamo šta će biti. Imamo ambicije i znamo naše mogućnosti. Da li je remi dobar? Sve pozitivno je dobro", kaže Kanjas.

Totenhem je posljednji na tabeli u grupi sa samo bodom nakon dva kola (2:2 sa Olimpijakosom i poraz od Bajerna 2:7) i ovo im je posljednja prilika da uhvate priključak ako žele u narednu fazu Lige šampiona.

Kapiten Totenhema Hari Kejn nada se da bi pobjeda nad Zvezdom mogla biti tačka prekretnica.

"Prošle sezone igrali smo finale Lige šampiona, a imali smo manje poena nego sada. Znamo šta je potrebno da prođemo grupnu fazu. Moramo da vjerujemo i da se borimo do kraja" , kaže Kejn, čija plata, kada se sastavi sa primanjima nekog od saigrača, iznosi više od godišnjeg budžeta srpskog šampiona (oko 25 miliona evra).

Pod velikim je pritiskom i Poketino, jer bi mu poraz možda donio i otkaz.

"Ovo je period kada smo sami sebi najveći protivnici. Mi sutra ne igramo samo protiv Crvene zvezde, već i protiv nas samih. Očekivanja od ovog kluba i igrača su se promijenila nakon finala Lige šampiona, zbog toga situacija izgleda još gore", rekao je Poketino.

Zagrebački Dinamo gostuje Šahtjoru (18.55), a trener "modrih" Nenad Bjelica kaže da je protivničkoj ekipi teško pronaći slabosti.

"Teško im je pronaći previše slabosti, gotovo da nemaju nedostataka. Imaju izuzetan napadački kvalitet. U ekipi imaju mnogo Brazilaca, a znamo kako su oni nepredvidivi i talentovani", izjavio je Bjelica.