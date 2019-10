Raspoloženi "zmajevi" doputovali u sunčanu Atinu

Fudbaleri Bosne i Hercegovine doputovali su danas u suncem okupanu Atinu po nova tri boda u želji da ovjere subotnju pobjedu protiv Finske, te ostanu idalje u igri za direktan plasman na Evropsko prvenstvo 2020. godine.

Vidno raspoložene pulene selektora Roberta Prosinečkog, nakon što su razbili Fince rezultatom 4:1, u glavnom gradu Grčke danas je dočekao ljetni dan i temperatura od skoro 30 stepeni celzijusovih.

"Tri su kola do kraja i nema više kalkulacija. Za nas nije još sve izgubljeno i došli smo u Grčku gdje u utorak nemamo izbora. Nema euforije moramo ići na pobjedu. Nadam se da ćemo zadržati ritam jednak onom protiv Finske", rekao je za "Nezavisne" danas u Atini Robert Prosinečki.

Šanse "zmajeva" za plaman na drugo mjesto u grupi tri kola prije kraja znatno su povećane, ali i dalje ne odlučuju sami o svojoj sudbini. Italija je u subotu pobijedila Grčku i sa 21 bodom već se plasirala na EURO. Za drugo mjesto konkurišu Finska sa 12 bodova, te Jermenija i BiH sa po deset bodova. Realna računica je takva da bh. timu do kraja kvalifikacija trebaju sve tri pobjede, ali i jedan poraz ili neriješen ishod Finske iz naredna tri meča sa Jermenijom, Lihtenštajnom i Grčkom. Uz to, bh. tim ima slabiji međusobni skor sa Jermenijom, pa im treba barem bod više od ekipe koja će do kraja igrati još susrete sa Finskom, Grčkom i Italijom.

Utakmica u utorak na Olimpijskom stadionu "Spirios Luis – OAKA" sa početkom u 20.45 časova biće ukupno 11 međusobna između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Grčke. Statistika je na strani Helena koji su upisali četiri pobjede. Posljednju su imali u oktobru 2007. godine u sklopu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo kada su slavili u Atini 3:2. Pet duela ova dva tima završeno je remijem, uključujući i meč aktuelnih kvalifikacija igran u martu ove godine u Zenici na stadionu "Bilino polje". Iako su "zmajevi" tad na poluvremenu imali vodstvo od 2:0, završeno je rezultatom 2:2. Jedinu pobjedu bh. tim protiv narednog protivnika ostvario je 2013. godine u Zenici (3:1) pod vodstvom tadašnjeg selektora Safeta Sušića u kvalifikacijama u kojima je BiH ostvarila i svoj jedini nastup na velikom takmičenju – Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine.

U glavnom gradu Grčke u Trening kampu AEK-a večeras je planirano da fudbaleri BiH odrade lakši trening. Zvanični trening je u ponedjeljak u 20 sati na Olimpijskom stadionu "Spirios Luis – OAKA" na kojem će u utorak biti odigrana i utakmica kvalifikacija za Evropsko prvenstvo između Grčke i Bosne i Hercegovine.

GRUPA J

Rezultati, subota: BiH – Finska 4:1, Italija – Grčka 2:0, Lihtenštajn – Jermenija 1:1. Parovi, utorak: Finska – Jermenija 18 časova, Grčka – BiH 20.45, Lihtenštajn – Italija 20.45

Tabela

1. Italija 7 7 0 0 20:3 21

2. Finska 7 4 0 3 9:8 12

3. Jermenija 7 3 1 3 13:12 10

4. BiH 7 3 1 3 16:12 10

5. Grčka 7 1 2 4 7:12 5

6. Lihtenštajn 7 0 2 5 2:20 2