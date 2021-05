Raspudić za "Nezavisne": Mi smo titulu uzeli defanzivom, ova generacije igra ljepše

BANJALUKA - Mi smo titulu osvojili na defanzivu, dok ovaj tim igra mnogo atraktivnije za oko, rekao je za "Nezavisne" Boris Raspudić, fudbaler koji je bio član generacije Borca koja je 2011. godine u Banjaluku donijela prvu i zasad jedinu titulu prvaka BiH u istoriji "crveno-plavih".

Deset godina je prošlo otkad su fudbaleri Borca posljednji put podigli šampionski pehar. Prošla je decenija puna uspona i padova za tim iz Platonove ulice i sada su ponovo na korak do velikog uspjeha, jer dva kola prije kraja M:tel Premijer lige BiH imaju četiri boda više od Sarajeva i gradom na Vrbasu već uveliko zvone šampionska zvona.

"Banjaluka i klub kao što je Borac previše su čekali na to da dođu do situacije da se bore za titulu. Sada su na pragu trofeja i to sasvim zasluženo. Stalno sam govorio da ova ekipa ne smije da se zadovolji borbom za Evropu, nego da moraju da napadnu titulu. Sada su u prilici da osvoje duplu krunu i nadam se da će u tome uspjeti", kazao je Raspudić, koji je već više od tri godine igrač Kozare iz Gradiške.

NN: Da li ste Vi jedan od onih koji su na polusezoni vjerovali da ovaj tim može do titule?

RASPUDIĆ: Vjerovao sam u njih. Znao sam da moraju kad-tad da prorade, jer su to sve odlični igrači i nisu mogli da zaborave da igraju fudbal. Istina, rezultati na pripremama nisu bili najbolji, ali su se kockice vremenom složile. Moram da kažem, poslije sramne igre i poraza od Veleža u Mostaru igrači su se digli i, evo, sada su na tri boda do titule.

NN: Mnogo se priča o tome kako je Borac na ovom putu imao veliku pomoć sudija.

RASPUDIĆ: Stalno se neko žali na suđenje, ali treba reći da je Borac postigao najviše golova u prvenstvu i igraju odlično i u odbrani. Igraju odličan i atraktivan fudbal. Istina, Sarajevo je bježalo mnogo na polusezoni, ali su prerano poletjeli. Prodali su neke bitne igrače i nisu doveli adekvatne zamjene. Nije im Borac kriv što su ispustili 13 bodova prednosti, sami su krivi.

NN: Možete li povući paralelu između Vaše ekipe koja je osvojila titulu i ove koja je na korak do tog cilja?

RASPUDIĆ: Mi smo titulu osvojili na defanzivu, iako smo i mi imali odlične igrače u napadu. Igrali smo na kontre i to nam je donijelo trofej. Ovaj tim igra mnogo atraktivnije za oko. Žao mi je što je Marko Jovanović sada pao u drugi plan zbog povrede. On je nosio ekipu u prvom dijelu sezone. Nisu samo golovi donijeli titulu. Mi smo igrali bolje u odbrani, oni u napadu. I ono što je vrlo bitno, Borac nigdje nije oštećen ove sezone, dok smo mi morali i sa tim da se borimo. Finansijski, klub je sada mnogo stabilniji i tako je i lakše igrati. Kad sam ja bio u klubu, plate su kasnile, što sada nije slučaj. Sada je i dosta jača konkurencija u ligi i ovi momci su napravili veliku posao ove sezone.

NN: Kako ćete gledati meč sa Tuzla sitijem, u kojem Borac može da osigura titulu?

RASPUDIĆ: Gledaću preko TV-a. Prava je šteta što neće biti navijača, jer sam ubijeđen da bi tribine bile ispunjene do posljednjeg mjesta. Ukoliko i matematički osiguraju titulu već u utakmici sa Tuzla sitijem, vjerovatno ću i ja izaći na ulicu da proslavim sa navijačima i igračima.

NN: Sigurno je da je za Vas bila velika čast biti dio šampionske ekipe koja je poslije toga igrala i kvalifikacije za Ligu šampiona?

RASPUDIĆ: To je bila istorijska titula za Borac i drago mi je što sam bio dio te generacije. Ova ekipa ne smije da se zadovolji titulom samo ove sezone, nego trofej moraju da napadnu i sljedeće sezone. Titula donosi Ligu šampiona. To je privilegija i to je veliko iskustvo za sve igrače. To je odlična prilika da mnogi naprave korak naprijed u karijeri.

Još dva kola i kraj

NN: Jedan ste od najiskusnijih igrača u M:tel Prvoj ligi RS, iza Vas je bogata karijera, do kada mislite da igrate?

RASPUDIĆ: Ostala su još dva kola do kraja Prve lige i nakon toga ću da završim karijeru. Fizički bih mogao još da igram, ali ove godine ću napuniti 39 godina i mislim da je vrijeme da se povučem. U karijeri nisam imao težih povreda i ne želim da mi se to sad desi, treba znati kada je dosta. Posvetiću se trenerskom poslu.