Rasulo u Francuskoj: Igrači se svađali u toku utakmice, porodice na tribinama

Aktuelni svjetski prvaci Francuzi bili su glavni favorit za osvajanje evropskog trona, međutim izabranike selektora Didijea Dešama zaustavila je Švajcarska Vladimira Petkovića.

Nakon 3:3 u regularnom vremenu, pa i u produžecima, pristupilo se penalima, a tu su se bolje snašli Švajcarci i slavili sa 5:4.

Činilo se da je u Francuskoj selekciji sve idealno. "Trikolori" su očekivali da će pregaziti sve na putu do titule prvaka Evrope koja im je izmakla pet godina ranije. Međutim, protiv Švajcarske su počeli problemi koji, čini se, neće tako lako nestati.

Pojedini mediji su prenijeli vijest o konfliktima igrača na terenu, a kao "šlag na tortu" došlo je svađanje roditelja na tribinama, kada je majka Adriena Rabioa kritikovala Kilijana Mbapea i Pola Pogbu ispred članova njihovih porodica, prenosi avaz.ba

U toku utakmice je sve počelo kada je Rabio kritikovao Pogbu zbog njegovog defanzivnog angažmana, a Rafael Varan je napao Benžamina Pavara, koji je uzvrtio svom kolegi iz odbrane.

Kasnije su njih dvojica našli zajedničku kada su kritikovali Pogbu koji je igrao loše u defanzivi.

Veronique Rabiot, Adrien's mother, picking a fight with the families of Paul Pogba and Kylian Mbappe in the stands after France's loss to Switzerland. Like this is normal behaviour... #FRA #Euro2020 pic.twitter.com/JfY0NShexv