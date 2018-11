Rat na ulicama Atine: Grad gori, huligani Ajaksa napali Grke

Uoči utakmice AEK-a i Ajaksa, pojavile su se snimci sukoba holandskih huligana koji su napali navijače AEK-a, a pomogle su im navijačke grupe Krakovije i Panatenaikosa.

Dvjestotinjak gostujućih navijača se udružilo s navijačima Krakovije i Panatenaikosa i u ponedjeljak naveče su napali klub navijača AEK-a u Atini, prenosi 24sata.hr.

Sukob i tuča između ove dvije navijačke grupe nastavila se i na ulicama glavnog grčkog grada. Snimci koje su se pojavile izgledaju zastrašujuće i apokaliptično, grad je doslovno gorio, a čuju se i snažni odjeci eksplozija.

