Rat saopštenjima: Široki Brijeg oštro odgovorio na prozivke Mladosti

Nakon što se prvo FK Mladost Doboj Kakanj oglasio saopštenjem u kojem tvrdi da su njihovi igrači doživjeli brojne neprijatnosti i vrijeđanja od strane navijača Širokog Brijega, oglasio se i tim sa Pecare.

“Nogometni klub Široki Brijeg organizirao je prvenstvenu utakmicu 16. kola PL BiH Široki Brijeg – Mladost (1:1) po propozicijama natjecanja, doček i ispraćaj gostujuće momčadi bio je fair i korektan, potvrđeno je (i) u izvješćima službenih osoba, a na gostoprimstvu su nam se zahvalili i sami gosti. Međutim, nekom „naknadnom pameću“ iz redova Mladosti su tu zahvalnost za gostoprimstvo u Širokom Brijegu pretvorili u priopćenje za javnost u kojem, eto, ističu „na Pecari iskazanu nedoživljenu i ničim zasluženu mržnju, ugroženost pa čak i pozive na ubojstvo“.

Dakako da NK Široki Brijeg najoštrije osuđuje sve oblike nečega što nema veze sa sportom i čemu nije mjesto na nogometnim stadionima, pa i najmanji oblik verbalnih i fizičkih ispada, kakvih je bilo u završnici utakmice od isprovociranih, ali opet, unatoč tomu, neodgovornih pojedinaca u vidu ubacivanja nekoliko plastičnih predmeta u teren te u jednom trenutku pogrdnih povika na nacionalnoj osnovi. Međutim, ogorčeni smo načinom do koje je mjere sve to frizirano, preuveličano i medijski plasirano u priopćenju Mladosti, a potom i u dijelu medija orkestrirano, koji su to jedva dočekali i sve prikazali kao „masovne pozive na ubojstvo“!?

Koji su to i kakvi sve bili povici mržnje iz Mladosti ne citiraju, pravdajući se time da ih, kao, zbog „degutantnosti po život u BiH u 21. stoljeću ne mogu ponoviti“. Navodne povike mržnje ipak su „nakitili“ najgorom mogućom kvalifikacijom „pozivanja čak i na ubijanje drugog i drukčijeg“, usput „perući ruke“ kako su „ponosni što ni na kakav način nisu odgovorili na uvrede i psovke koje ničim nisu zaslužili“.

Prava je istina, međutim, da odavno na Pecari nije gostovala nesportskija momčad koja se toliko izležavala po travnjaku i toliko provocirala publiku. Između ostalog, Marković se u nadoknadi nakon prekršaja bacio na travnjak kao gromom pogođen, da bi ga okrznula ga prazna plastična boca po kopački, s kojom je malo kasnije „zdrav i živ“ pretrčao cijeli teren i bacio pred delegata te provocirao klupu Širokog Brijega, za što je i dobio javnu opomenu. Vratar Velić se hvatao za međunožje i „pozdravljao“ na taj način publiku na sjevernoj tribini. To su samo neki od „ponosnih“ činova nogometaša Mladosti, da ne govorimo o uzvraćenim psovkama s travnjaka prema tribinama i nesportskom masovnom izležavanju i previjanju kojim su ukrali barem desetak minuta.

Međutim, neki kao da žele vidjeti samo posljedice, a ne i uzroke, odnosno prave krivce. Pecara i Široki Brijeg čine im se pritom idealnim mjesto za plasiranje najprljavijih podvala za širenjem mržnje prema našem klubu i gradu, iako, ako ćemo već uspoređivati, ono što se dogodilo u nedjelju navečer na Pecari, samo je „mlaka kamilica“ naspram onoga što smo mi svih ovih godina doživjeli na pojedinim stadionima u BiH”, kaže se o saopštenju Širokobriježana.