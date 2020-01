Raul Bravo: Ovo što mi pakuju ne može se naći ni na "Netfliksu"

Raul Bravo se oglasio povodom sumnji da je umiješan u pucnjavu na Darka Kovačevića, 7. januara u Atini.

U intervjuu za špansku Radio "Marka", bivši igrač Reala, a klupski kolega Kovačevića u Olimpijakosu, odbacio je te otpužbe koje su usmjerene ka njemu.

"Glupost! Ove stvari na mene ne utiču, ali moja porodica čita to varvarstvo i ludi zbog onoga što se objavljuje. Pa, Darko i ja smo bili cimeri, imali smo i imamo vrlo blizak odnos. Nikada nismo išli jedan na drugoga... Ma, ni na "Netlifksu" ne možete da nađete film koji oni pokušavaju sada da naprave", rekao je Bravo, a prenosi "Blic".

Prst upire ka Srbiji.

"Jedan 'ružičasti magazin' (španski termin za 'žutu štampu', tabloide) u Srbiji objavi nešto tako i onda vi, naravno, ostanete šokirani jer tamo piše da ste htjeli da ubijete Kovačevića. Ono što se nije prodavalo, odjednom počinje da se prodaje jer se objavi da sam ja htio da ubijem Darka", naglašava Raul Bravo.

Ističe i da je odnos sa Kovačevićem "ne samo dobar, već super", ali da mu porodica sada pati zbog onakvih glasina:

"Moja porodica je bila uplašena (kada se ta vijest o atentatu i umešanosti pojavila), ali sam znao da će se Darko smijati kada bude vidio tu informaciju. Dva dana kasnije me je pozvao, a jedino mu i zamjeram što mu je toliko trebalo", kao da u dobrom raspoloženju govori Bravo.

Oporavak nekadašnjeg golgetera Crvene zvezde, Real Sosjedada, Olimpijakosa i srpskom reprezentacije ide u dobrom pravcu:

"Nije u nekom velikom problemu, a i ne zna zašto se sve ovo desilo. Zaradio je prilično novca od igranja fudbala i rekao sam mu da ostane miran. Što se mene tiče, i sam ću (ostati miran). Pitaju me ljudi zašto ne tužim medije koji je objavio (da je umiješan u pokušaj ubistva), ali to ne bi donijelo ništa dobro. Ne treba ja da čistim svoje ime, ljudi koji me znaju - znaju ko sam i kakav sam", kaže on.

Na kraju je rekao i šta misli da je uzrok atentata:

"Znajući Darka, mislim da je ovo bio pokušaj pljačke. Ne mogu da zamislim situaciju da neko njega želi da povredi", zaključio je Raul Bravo.

Bravo je pod istragom u "operaciji Oikos" u kojoj je, zajedno sa još nekim igračima poput Borhe Fernadneza, Samua Saiza, Injiga Lopeza i Karlosa Arande, uz predsjednika i doktora FK Hueska, optužen da su kao kirimalna organizacija nameštala mečeve u prvoj i drugoj ligi Španije zarad dobitaka na kladionicama.

"Od kad je istraga počela, ljudi šapuću kada me vide. Uvijek sam bio u centru pažnje, ali se dobro držim. Savjest mi je mirna, uživao sam igrajući fudbal i vodim zdrav život. Nadam se da će sve što tvrdimo i da se dokaže u ovoj istrazi", rekao je Raul Bravo.

Šta se desilo sa Kovačevićem?

Podsetimo, na pravoslavni Božić, Darko Kovačević je napadnut u blizini svog doma u Atini. Na njega je tada pucano iz pištolja, srećom, metak nije pogodio Srbina, a ubrzo nakon toga, pronađen je zapaljen auto i u njemu pištolj, za koji se vjeruje da je napadač koristio. Desetak dana nakon događaja, Evropom je odjeknula vijest da je zbog neračišćenih računa, Raul Bravo organizovao napad na nekadašnjeg saigrača iz Olimpijakosa, međutim, taj detalj, očigledno nije istinit.