Real Modriću dao ponudu koja se ne odbija

​Poznati portal "The Athletic" piše kako je trener madridskog Reala, Karlo Anćeloti, ponudio trenerski posao Luki Modriću u "Kraljevskom klubu#. Legendarni Italijan želi angažovati Hrvata u stručnom stožeru španskog velikana, pod uslovom da se odluči ovog ljeta završiti karijeru.

"Athletic" dodaje kako se Modrić prvo zahvalio na toj ponudi o kojoj mnogi tek samo sanjaju, ali da još nije donio konačnu odluku. Isti izvor piše kako je u protekla dva mjeseca dobro razmislio o toj ponudi i još postoji mogućnost za promjenu odluke.

Jedina prepreka toj mogućnosti jeste njegova odluka da nastavi profesionalno igrati i sljedeće sezone, a mediji su pisali kako ga traže Inter Miami i bogati saudijski prvoligaši.

Ugovor s Realom ističe mu na kraju tekuće sezone, a uskoro bi trebalo biti poznato za šta će se opredijeliti, prenosi "Večernji".

