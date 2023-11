Real lagano, Lautaro sa penala za nokaut fazu Intera, Arsenal na Sakin pogon

Real Madrid je posle Mančester sitija i Lajpciga treći učesnik osmine finala UEFA Lige šampiona posle četvrtog kola. Madriđani su sve do provg gola muku mučili sa Bragom koja nije iskoristila penal, a onda se uozbiljio i lako stigao do pobjede od 3:0 (1:0) u četvrtom kolu Grupe C UEFA Lige šampiona.

Lukas Vaskez je napravio penal već u 4. minutu, međutim golman Lunjin je pročitao nameru Đala i odbranio udarac. Real je počeo da igra od 10. minuta, Brahim Dijaz je postigao jedan gol koji je bio poništen zbog ofsajda, ali u 27. minutu ga nije bilo. Rodrigo je dobro asistirao, a Brahim Dijaz odlično reagovao na povatnu loptu.

Uozbiljio se Real, napao rivala u nastavku i poslije dvije prilike Vinisijus Žunior je pogodio mrežu. Lukas Vaskez mu je uputio dobru loptu na osam metara, usledio je dribling Brazilca i laka realizacija. Samo tri minuta kasnije sve je bilo jasno u Madridu. Rodrigo je započeo i završio kontru šmekerskim lob udarcem, a Vinisijus Žunior upisao je asistenciju.

Radost u Milanu, radost i u San Sebastijanu. Inter je pobijedio RB Salcburg 1:0 (0:0) golom Lautara Martineza u 85. minutu sa penala i obezbijedio sebi, ali i Real Sosijedadu plasman u osminu finala poslije četvrtog kola Grupe D UEFA Lige šampiona.

Lautaro Martinez je realizovao penal i donio Italijanima trijumf za plasman u osminu finala. Ostaje samo da se vidi da li će oni ili Sosijedad na kraju biti prvi u grupi.

Fudbaleri Arsenala su pobijedili Sevilju 2:0 (1:0), dok je PSV savladao Lans 1:0 (1:0) u okviru 4. kola grupe B Lige šampiona.

Arsenal je lider grupe B sa devet osvojenih bodova, dok drugo i treće mjesto zauzimaju PSV i Lans sa po pet. Posljednja je ekipa Sevilje sa samo dva boda.

