Real nudi Bejla i 81 milion za Sterlinga

Madridski Real spreman je da ponudi Mančester Sitiju 81 milion evra i velškog fudbalera Gereta Bejla za transfer Rahima Sterlinga, tvrdi ugledni Sky Sport News.

Kako se navodi, Realov prioritet za januar je dolazak krilnog napadača, a Sterling je prvi na meti.

Do hitrog 24-godišnjeg fudbalera su i ljetos htjeli da dođu, ali je Sterling, zajedno sa "građanima", odbacio takvu mogućnost.

Izaslanici kraljevskog kluba najavili su da će predstojećeg vikenda doći u Englesku da na djelu vide Sterlinga u meču protiv Liverpula u derbiju Premijer lige.

Upravo zbog toga, šampion Engleske spremio je novi "mega-ugovor" za jednog od najboljih igrača sa primanjima od čak 520.000 evra sedmično kako bi ga učinio jednim od najplaćenijih fudbalera na svijetu.

BREAKING: Real Madrid are preparing an offer of £70million plus Gareth Bale in exchange for Raheem Sterling