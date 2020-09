Real plaća milione Bejlu samo da ide

Real Madrid je spreman da napravi doslovno sve da se riješi najskupljeg promašaja u istoriji, piše "Daily Telegraph".

Engleski list otkriva da je Real ponudio Garetu Bejlu odlazak bez odštete te da će mu do kraja ugovora s Realom, a to je ljeto 2022., davati pola plate, koja godišnje iznosi 17 miliona evra, samo da ode iz kluba. To znači da je Real čak i u vrijeme velike korona-krize spreman Bejlu dati 17 miliona evra da ga više ne vidi.

Osim istorijski visoke odštete koju je platio za njega 2013. godine, kada je Totenhemu dao 101 milion evra i tako učinio Bejla prvim fudbalerom u istoriji za kojeg je plaćen devetocifren iznos, Real daje Bejlu dakle 17 miliona evra plate svake godine. Ukupno je, dakle, na njega do sada potrošio 220 miliona evra, ali bez premija i bonusa.

Zauzvrat dobija vječno povrijeđenog i nezainteresovanog tipa koji ni nakon sedam godina u Madridu ne zna složiti rečenicu na španskom i kojem je jedino bitan golf.

Navijači Reala ogorčeni su kako se ponaša igrač od kojeg se tražilo da postane nasljednik Kristijana Ronalda kada je ovaj 2018. otišao u Juventus. Umjesto toga Bejl je postao najveće razočaranje i promašaj u istoriji Reala s obzirom na očekivano i uloženo, a to je jako puno.

(Index.hr)