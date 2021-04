Real slavio u "El klasiku" i izbio na čelo

Sve utakmice 30. kola La Lige su u sijenci "El klasika", pa i gostovanje Atletika u Sevilji, a najveći derbi španskog fudbala je dobio Real Madrid sa 2:1 i preko noći izbio na prvo mjesto tabele.

Odnos posjed lopte ubjedljivo je bio na strani Barselone - 69:31 u procentima, takođe više šuteva Katalonaca - 18:14, više i u okvir gola - 4:3, reklo bi se da je Real nezasluženo pobijedio. Ipak, Madriđani su svoje šanse iskoristili, dali golove na vrijeme i na kraju došli do drugog uzastopnog trijumfa nad Barsom u prvenstvu, što nisu uspjeli još od 2008. godine.

Prva šansa na meču i odmah gol i to petom Karima Benzeme u 13. minutu, na asistenciju Lukasa, za vođstvo "kraljevića".

U 28. minutu je već 2:0. Toni Kros izveo slobodan udarac, lopta je zakačila jednog igrača Barselone, Mark Andre ter Štegen ništa nije mogao i Real stiže do ogromne prednosti.

Potom je domaći tim imao još dvije šanse preko Federika Valverdea, koji je pogodio stativu, potom i Lukasa, a jedino što je Barsa učinila u prvih 45 minuta je u posljednjim trenucima, kada je Lionel Mesi izveo korner, a lopta "rikošetirala" do prečke.

U nastavku po jakoj kiši, Barselona na vrijeme postiže gol i polovi zaostatak u 60. minutu, preko Oskara Mingese.

Tri minuta kasnije Žunior Vinisijus pogađa stativu Barsinog gola i to je bilo sve od uzbuđenja do nadoknade vremena, kada su gosti mogli do boda, ali je mladi Ilaiš Moriba pogodio samo prečku i tu je bio kraj nadanja Barse da može do boda iz ovog meča.

Sa ova tri boda, Real Madrid je izbio makar preko noći na prvo mjesto tabele, zahvaljujući boljoj gol-razlici od Atletika, dok je Barselona bod iza madridskih klubova.

Sada se čeka odgovor Atletika, koji će danas gostovati u Sevilji kod Betisa.

La Liga - 30. kolo:

Ueska - Elće 3:1 Hetafe - Kadis 0:1 Atletik Bilbao - Deportivo Alaves 0:0 Eibar - Levante 0:1 Real Madrid - Barselona 2:1

Nedjelja:

14:00 Viljareal - Osasuna 16:15 Valensija - Real Sosijedad 18:30 Real Valjadolid - Granada 21:00 Real Betis - Atletiko Madrid

Ponedjeljak:

21:00 Selta - Sevilja

Tabela:

Real Madrid i Atletiko Madrid po 66, Barselona 65, Sevilja 58, Real Betis, Viljareal i Real Sosijedad po 46, Levante 38, Selta i Atletik Bilbao po 37, Granada 36, Kadis 35, Valensija 33, Osasuna 31, Hetafe 30, Real Valjadolid i Ueska po 27, Elće 26, Deportivo Alaves 24 i Eibar 23.