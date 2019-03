Real spremio 500 miliona evra za transfere

Real Madrid će u predstojećem prelaznom roku sastaviti strašnu ekipu, zaključak je današnjeg izdanje uglednog francuskog lista L'Equipe

Čelnici Kraljevskog kluba će, prema njihovim tvrdnjama, treneru Zinedinu Zidanu dati na raspolaganje čak pola milijarde evra za pojačanja kao što su Kilian Mbape, Paul Pogba i Eden Hazard.

L'Equipe pod naslovom "Casino Royal" podsjeća kako je Real prošle sedmice ponovo otpočeo pregovore s Čelsijem oko dovođenja Hazarda.

Međutim, problem predstavlja nedavna kazna FIFA-e po kojoj londonski Plavci ne mogu dovoditi nove igrače u dva naredna prelazna roka.

Hazard bi zato možda ostao na Stamford Bridžu, ali je Belgijanac više nego zainteresovan za prelazak u Madrid, tim prije što mu je upravo Zidan idol.

