Realova egzekucija Luke Modrića

Kamere španske televizije više su ga puta "tražile" na klupi Reala. Luka Modrić skupio je više takvih kadrova u proteklih dva mjeseca sezone nego u svih 11 godina madridske karijere. Ove sezone je otpočela Realova egzekucija hrvatskog asa.

Španski mediji još su tokom utakmice Đirona-Real Madrid isticali okvire pod egidom "Slučaj Modrić". Hroničari Reala bavili su se neuobičajnom slikom tužnog Modrića. Šta se zapravo događa, najčešće je pitanje. Nije stvar u tome da Luka Modrić igra manje nego prethodnih sezona, jer je to logično njegovim godinama.

Nije stvar ni u tome da je startao samo tri od 9 ovosezonskih utakmica Reala u La Ligi i Ligi šampiona. Stvar je zapravo u, sada već vrlo jasnoj, brutalnoj egzekuciji legende Real Madrida! Jedan od najvažnijih igrača proteklih desetak godina, praktično je preko noći sveden na status rezerve čije učešće u utakmici nije važno. Drugačije si je teško objasniti odluke trenera Karla Anćelotija, da ga u dvije utakmice, sa slabim Las Palmasom i u subotu u Đironi, ostavi na klupi kao da je u pitanju neki nebitan igrač.

Ponašanje trenera Karla Anćelotija prema igraču koji je dao veliki doprinos (i) njegovim trofejnim dosezima u dvije ere u Realu (2013.-2015., 2021.-24.), u kojima je osvojeno 10 trofeja (2 Lige šampiona, 2 svjetska naslova, 1 španski naslov te 2 nacionalna kupa i 1 super kup, 2 evropska super kupa), odaje bezobzirnost kojoj je teško pronaći povod. I sasvim je svejedno da li to Anćeloti radi po nalogu kluba ili zbog svojih ideja vođenja ekipe. Njegove odluke su vrlo nekorektne prema Modriću, a o čemu lamentiraju čak i onih novinari u Madridu koji su podsticali da se u Realu treba nastaviti sa mlađim snagama te privikavati na život bez legendi kakve su Modrić i Kros. Pri tom treba imati u vidu da je Modrić sa 38 godina ne samo fenomen trajanja u svjetskim okvirima, nego je to posebno i senzacionalno za navike Real Madrida i njegovog bosa, Florentina Pereza. Duga je lista velikana Reala koji su otišli iz kluba praktično primorani od strane kluba, i koji su se razišli sa klubom života (karijere) na vrlo grub način. Logično sebi je postaviti pitanje, zašto je Luka Modrić razmišljao u pravcu da mu se to neće dogoditi?

Prije svega hrvatski maestro dogurao je do 37 godina kao neupitni starter. Što je već ukazivalo da ima drugačiju dinamiku karijere u odnosu na Butragenja, Kasiljasa, Raula, Marsela i slične velikane "Blancosa". Modrić je kazivao i u intervjuima da je svjestan svojih godina i da ne može više igrati isti broj utakmica kao i prije, ali uvijek bi istakao da dok ga treneri i klub žele a on se osjeća da može, ostati će u Realu. Slično kakva mu je postavka i po pitanju reprezentacije.

U finišu prošle sezone Anćeloti je kazao Hrvatu da želi njegov ostanak te je javno naglasio kako smatra da igrači kao Karim Benzema, Luka Modrić i slični moraju zaključiti svoju karijeru u Realu. To što je javno govorio kazao je i predsjedniku Florentinu Perezu. Upravo temeljem tih razgovora, i temeljnih osiguranja da će ga tretirati igračem kao i druge, dakle da igra-ne igra na osnovu forme i učinka, Modrić je pristao na produženje ugovora do 2024.godine. Da bi ostao u Realu kapetan Hrvatske zahvalio je na ponudi iz Saudijske Arabije koja je imala okvire Benzeminog ugovora, dakle stotine miliona evra. Jasniji znak privrženosti Realu i pogotovo želje da želi još igrati na najvišim kotama fudbala, Modrić nije mogao poslati. Njegov stav je oduševio Florentina Pereza, jer je umanjivao odjek javnog stava da je bezobziran prema zaslužnim igračima Realove istorije. Je li Perez imao figu u džepu kada je Modriću kazao da je sretan što ostaje i da možda opet iduće godine mogu potpisati novi jednogodišnji ugovor...?

Ponašanje predsjednika Reala, koji je "odjednom" hladni posmatrač zbivanja oko "slučaja Modrić", osnažuje teze madridskih hroničara da je vođstvo kluba dalo uputstva Anćelotiju u pogledu izbora tima. Lakonski rečeno, nisu Perez i direktor Hoze Anhel Sančez naredili treneru da ne igra Modrić, ali su mu dali diplomatski do znanja da prioritetno žele "mlade lavove" na terenu. Tu se prije svega misli na Čukamenija, Kamavingu, Valverdea, Belingama, nešto manje na neočekivano zadržanog Sebaljosa. Anćelotti je još za vrijeme dugog boravka u AC Milanu stekao auru da je "vojnik kluba". Ili kako bi mu kritičari zlurado prišili, "čovjek kompanije". U Realu je Italijan to demonstrirao u više navrata, a pogotovo otkako je prije dvije godine neočekivano vraćen u Madrid. Podsjetimo se, Anćeloti je bio u prvom mandatu trener od 2013. do 2015., a Perez ga je najurio suprotno njegovoj želji za ostankom, jer je smatrao da je odveć popustljiv prema igračima, nema discipline i forsira "neke" igrače. Anćeloti je jako teško podnio taj otkaz, i godinama je govorio da bi se rado vratio u Real i da su mu uslovi nebitni. Skoro svi su se iznenadili kada se to i dogodilo 2021.godine.

Anćeloti ne krije da bi volio i dalje ostati u Realu i nakon idućeg ljeta kada mu ističe ugovor, i kada bi trebao postati izbornik Brazila. Da se njega pita bio bi trener "Blancosa" dok god se bavi ovim poslom. Je li to razlog da slijepo izvršava naloge Pereza, ili je zbilja on taj koji je, odjednom procijenio da Modrić više ne može?

Odgovor leži možda u razgovoru kojeg su igrač i trener imali pred odlazak Modrića na reprezentativno okupljanje u septembru. Tada mu je trener kazao da je prve tri utakmice bio na klupi jer je htio pružiti priliku mladima da se pokažu, ali da će nakon reprezentativne pauzu on opet zauzeti mjesto u prvoj postavi i igrati. Iako je Modrić igrao protiv Union Berlina, i to jako dobro, oduševivši hroničare Reala, te ga je uvrstio i protiv Atletiko Madrida kao startera, odmah je zaredalo dvije klupe bez minute igre. Izvadio je Modrića u gradskom derbiju nakon 45 minuta, ne mareći da ga je postavio na mjesto (polušpica) koje mu ne odgovara, te ga potom marginalizovao. Kao da ga je htio proglasiti krivcem za taj poraz.

"Nije istina da nemam hrabrosti staviti Modrića i Krosa na klupu", kazao je nakon tog derbija novinarima, iako je nejasno zašto bi to trebalo uopšte razmatrati. Modrić je naime prije toga bio 4 utakmice na klupi, igrao je nikad manje u karijeri. Štaviše, Anćeloti je nelagodu u tumačenju "slučaja Modrić" odao i kad je na opetovano pitanje zašto ne igra protiv slabašnog Las Palmasa, kazao:

"Modrić je bio umoran...".

Definitivno muljanje i manjak hrabrosti da javno kaže ili da Modrić više ne može igrati ozbiljan fudbal na nivou Realovih ambicija, ili da je klub odlučio da trebaju igrati mlađi igrači. Prvu tezu je teško objasniti prvenstveno zato jer je "do juče" Modrić igrao na nivou Reala. Druga je realnija, ali ona tada potvrđuje da je Anćeloti trener kojem se vođstvo mješa u izbore, a to je za onda za njega i bilo kojeg drugog trenera u Realu i Španiji početak kraja vjerodostojnosti, navodi "Jutarnji list". U svakoj opciji kako Real a pogotovo Anćeloti prema Modriću su se ponijeli jadno i bezobzirno.