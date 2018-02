Realu stiže noćna mora

Prvak Evrope i svijeta protiv kluba koji nemilice troši novac da bi to postao. Dvoboj Reala i PSŽ (večeras, 20.45), timova čiji igrački kadar zajedno vrijedi 1,6 milijardi evra, najveća je poslastica osmine finala Lige šampiona.

Mada se u drugom meču današnjeg programa sastaju dva bivša osvajača titule najboljeg na Starom kontinentu, Porto i Liverpul, taj susret je u debeloj sijenci spektakla na stadionu "Santijago Bernabeu".

Navijači Madriđana se raduju što će gledati vrhunski fudbal, ali strahuju zbog sjećanja na prethodne međusobne duele sa "svecima" u nokaut fazi evropskih takmičenja. "Kraljevski klub" je dvaput igrao "ili-ili" mečeve sa Parižanima, i oba puta je bio izbačen. Najprije se to dogodilo u četvrtfinalu Kupa UEFA 1992/1993. (3:1, 1:4), a zatim i sezonu kasnije u Kupu pobjednika kupova, u istoj rundi (0:1, 1:1). Posljednji put su snage odmjerili u grupi Lige šampiona 2015/2016, s tim što te utakmice nisu imale toliki takmičarski značaj (1:0, 0:0).

"Biće ovo prelijep meč. Želimo da uživamo na terenu i da pobijedimo. To bi trebalo da bude prvi korak ka odbrani titule, jer nemamo namjeru da siđemo sa trona", izjavio je Marselo, lijevi bek Reala dodajući: "Znamo dobro koliki je značaj ovog susreta, trener Zidan nas je, koji je nevjerovatan stručnjak, odlično pripremio."

I trener PSŽ Unaj Emeri tvrdi da je njegov tim spreman za sva iskušenja. Prošle godine, baš na ovom stepeniku LŠ tim sa "Parka prinčeva" doživio je sramotu, pošto je protiv Barselone prokockao prednost od 4:0, i posle 1:6 u Kataloniji ispao.

"Sada smo mnogo jači nego prethodne sezone i zreliji. Očekujem da to dokažemo, iako je sa druge strane najbolja ekipa svijeta, osvajač tri od prethodna četiri trofeja u ovom takmičenju. U svakom slučaju, cilj PSŽ je da dođe do pehara Lige šampiona, i želim da to učinimo dok sam ja na klupi", ističe Emeri.

U centru pažnje biće Nejmar, prva zvijezda PSŽ, o čijem se transferu u Real na kraju sezone sve glasnije priča. Da Brazilac i njegov potencijalni transfer padnu u drugi plan, potrudiće se Kristijano Ronaldo, golgeter Reala, koji je vodeći strijelac tekućeg ciklusa sa devet golova. Svi najbolji igrači oba tima su na raspologanju trenerima, osim suspendovanog desnog beka Madriđana, Danijela Karvahala.

Revanš je 6. marta u Parizu.

Međusobni dueli

Kup UEFA, 1/4

1992/1993. Real - PSŽ 3:1

1992/1993. PSŽ - Real 4:1

Kup pobjednika kupova, 1/4

1993/1994. Real - PSŽ 0:1

1993/1994. PSŽ - Real 1:1

Liga šampiona, grupa

2015/2016. PSŽ - Real 0:0

2015/2016. Real - PSŽ 1:0

Ukupno: Real - PSŽ 2 2 2 6:7

Sudije: Kažnjavajte grubijane

UEFA je podsjetila sudije da zaštite igrače, i kazne one koji tokom mečeva u evropskim takmičenjima prave ozbiljne i grube prekršaje.

"Nama su potrebni fudbaleri koji igraju, i oni moraju biti zaštićeni. Ne želimo situacije u kojima je budućnost fudbalera ugrožena zbog ozbiljne povrede izazvane startom protivničkog igrača, bez obzira na to da li je postojala namjera", rekao je šef za suđenje UEFA Pjerluiđi Kolina.

(novosti.rs)