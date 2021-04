"Rekao sam im: 'Dajte mi 24 sata i Superliga više neće postojati'"

Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin za slovenačke medije je govorio kroz šta je sve prošao u posljednjih nedjelju dana.

Takmičenje pod nazivo Superliga željelo je otcjepljenje od Evropske kuće fudbala, ali je čini se čitava ideja doživjela krah.

"Ljudi kažu da je UEFA korumpirana i da sve radimo isključivo zbog novca. Bivši predsjednici i jesu bili, zato sma se ja i kandidovao da promijenim to i sada sam prvi čovjek UEFA. Vudvord me je nazvao u četvrtak i rekao da je novi format LŠ sjajan i da će glasati za njega. Anjeli je u petak presjedavao ECA i svih 247 klubova su glasali za novi format. Uključujući i pohlepnih 12", rekao je Čeferin.

Dan prije formiranja Superlige, primio je poruku.

"Subota je zaista bila zanimljiva. Neko čije ime neću spomenuti me je nazvao ujutru i rekao da će klubovi u nedjelju veče stvoriti nešto što se zove Superliga. Nakon toga, istog dana, primio sam pet poziva od pet različitih klubova koji su mi se izvinjavali što su to morali da urade."

"Anjeli je rekao da su sve to laži i da su izmislili. Nisam bio tako naivan i rekao sam mu da bi trebalo da napišemo saopštenje za medije. Rekao je da napišem, da će on to provjeriti, popraviti i poslati nazad. Tada smo se posljednji put čuli, više se nije javljao na telefon"

Nedelja je bila burna za njega.

"U nedjelju sam morao da uzmem dupli viski kako bih zaspao. U utorak sam dobio 3.800 SMS poruka na koje nisam stigao da odgovorim. Klubovima koji su bili zabrinitu zbog nastanka Superlige sam rekao: "Dajte mi 24 sata i ona više neće postojati". Obavio sam nekoliko poziva, ali najvažnije su odradili navijači. Oni su ti koji su se pobunili."

Najmanje ga je razočarala Barselona.

"Do neke mjere svi su me razočarali, ali moram da kažem da je Barselona možda najmanje. Laporta je na poziciju predsjednika Barselone izabran nedavno i razgovarao sam s njim dva ili tri puta. Bio je pod ogromnim pritiskom zbog loše finansijske situacije koja ga je dočekala u klubu. Nije on kriv što je situacija takva i očito je bio pod velikim pritiskom da pronađe novac. Ipak, kao lukavi pregovarač osigurao je način da Barselona izađe iz tog projekta ako navijači budu protiv", zaključio je Čeferin.

