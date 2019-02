Remi Barse i Reala, odluka pada u Madridu

Fudbaleri Barselone i Real Madrida remizirali su rezultatom 1:1 u prvom polufinalnom meču Kupa Španije (Kup Kralja).

Već u šestom minutu meča Real Madrid je došao do rezultatske prednosti preko brzog Viniciusa. On je prošao je po lijevoj strani i ubacio na drugu stativu, a tamo je Benzema odlično vratio loptu u sredinu i Lucas Vaskez pogađa prazan gol Barselone za 1:0.

Do izjednačenja Barselona stiže u 58. minutu. Žordi Alba se sjurio prema golmanu Navasu koji je bio malo brži te je izbio loptu. Alba se počeo valjati kao da ga je metak pogodio da bi za to vrijeme Semedo pogodio stativu. No, lopta se odbila do Malkoma, Navas se nije stigo vratiti na gol i Brazilac je sa desetak metara pogodio za 1:1.

Revanš utakmica igra se 27. februara, dok se u drugom polufinalu sastaju Betis i Valensija.