Remi u Atini, Olimpijakos stigao dva gola minusa

Fudbaleri Olimpijakosa i Totenhema remizirali su 2:2 (1:2) u Atini u prvom meču B grupe Lige šampiona.

Totenhem je imao dva gola prednosti preko Harija Kejna u 26. i Lukasa Moure u 30, ali je domaćin uspio da se vrati.

Prvo je Danijel Podense u finišu prvog dijela smanjio, da bi Matje Valbuena u 54. minutu iz penala izjednačio i postavio konačan rezultat.

U istoj grupi Bajern i Crvena zvezda igraju večeras u Minhenu od 21 sat.

Na otvaranju A grupe, Klub Briž i Galatasaraj odigrali su bez golova u Belgiji.

FULL-TIME: It ends all square in Athens.#UCL ⚪️ #COYS pic.twitter.com/6GzUET9oHW