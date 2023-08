Reprezentaciju BiH preuzima bivši fudbaler Barselone

Fudbalska reprezentacije BiH ima novog selektora. Nakon što je katastrofalno startovao u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine, Faruk Hadžibegić je dobio otkaz, a na njegovo mesto dolazi Meho Kodro.

Kako navodi sarajevski "Avaz", Kodro će svoj povratnički debi na klupi reprezentacije imati protiv Lihtenštajna 8. septembra, u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope 2024. godine.

Podsjetimo, Kodro je već jedanput bio selektor BiH. On je pomenutu funkciju obavljao 2008. godine, u periodu od januara do maja, ali je do raskida saradnje došlo zbog neslaganja sa čelnim ljudima Saveza.

Ovaj 56-godišnjak je fudbalsku karijeru počeo u Veležu iz Mostara, a nastupao je i za Real Sosijedad, Barselonu, Tenerife, Alaveš i Makabi Tel Aviv.

Tokom trenerske karijere vodio je B tim Real Sosijedada, Sarajevo, Servet, Štade Lozanu i reprezentaciju BiH.