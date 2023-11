Reprezentativac Albanije slavio plasman na EURO provocirajući Srbe (FOTO)

Fudbalska reprezentacija Albanije je po drugi put u svojoj istoriji izborila plasman na Evropsko prvenstvo, a nakon utakmice Ylber Ramadani je nosio majicu za koju će praktično svi u Srbiji reći da je ogromna provokacija, piše Slobodna Dalmacija.

Jedan od glavnih igrača reprezentacije Albanije je 27-godišnji veznjak Ylber Ramadani inače nastupa za talijanski Leće.

Nakon što je utakmica završila Ramadani je bio jedan od igrača koji su davali izjavu, a pred kamere je stao u crnoj majici sa likom osnivača OVK-a Adema Jašarija kojega u Srbiji smatraju teroristom.

Inače, ovaj veznjak je rođen u Njemačkoj 1996. godine, ali je odrastao na Kosovu gdje je i počeo svoju karijeru, prenose Sportske novosti.

Albanija je izborili plasman na EURO 2024., tako što je kolo prije kraja takmičenja u grupi E osigurala jedno od prva dva mjesta nakon 1-1 (1-0) remija na gostovanju kod Moldavije u Kišinjevu u petak.

Ylber Ramadani wears a hoodie featuring our legendary commander, Adem Jashari, following Albania's historic qualification for #EURO2024. pic.twitter.com/2jNkNAXkWa