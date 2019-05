Reprezentativci Rusije osuđeni na zatvor zbog fizičkog napada

Ruski fudbaleri Aleksandar Kokorin i Pavel Mamaev proglašeni su krivim i osuđeni na 18, odnosno 17 mjeseci zatvora zbog huliganizma i nanošenja jtelesnih povreda.

Pored njih dvojice, na istovjetne kazne zatvora osuđeni su i Kokorinov brat Kiril i njihov prijatelj Aleksander Protosavickij.

Njih četvorica su 8. oktobra 2018. godine učestvovali u dvije tuče.

Oni su prvo u centru Moskve demolirali automobil TV novinarke Olge Ušakove i pretukli vozača, da bi potom u jednom kafiću pretukli ruskog političara Denisa Paka, kao i njegovog prijatelja Sergeja Gaisina, direktora Državnog istraživačkog centra.

Kokorin i Mamaev, napadač Zenita iz Sankt Peterburga i vezni igrač Krasnodara, bili su pritvoru od 11. oktobra, pa će pritvor napustiti u decembru, odnosno novembru.

Pak je nakon izricanja presude izjavio da je zadovoljan, dok je advokat Kokorina najavio žalbu.

Kokorin je upisao 48 nastupa za reprezentaciju Rusije, dok je Mamaev 15 puta igrao u dresu reprezentacije.

Podsjetimo se kako su Kokorin i Mamaev slavili u Monte Karlu nakon eliminacije Rusije sa Evropskog prvenstva 2016.

Navodno su za jedno veče potrošili 250.000 evra samo na šampanjac.

