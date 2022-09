Ričarlisona gađali bananom nakon gola Brazila

Fudbalski reprezentativac Brazila Ričarlison postigao je pogodak za "karioke" protiv Tunisa, a tokom proslave gola navijači su ga vrijeđali na rasnoj osnovi i bacali su banane prema njemu.

Napadač Totenhema je postigao drugi gol za Brazil u pobjedi od 5:1, ali su uvrede sa tribina obilježile susret koji je igran u Parizu.

Richarlison scoring for Brazil today against Tunisia and a banana was thrown in front of him during the celebrations. Sickening stuff and no need for these type of racist fans at matches. pic.twitter.com/DQlKIBcMTm