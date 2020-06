Rijeka i Lokomotiva u finalu Hrvatskog kupa

Fudbaleri Rijeke pobijedili su na svom terenu Osijek 3:2 u drugom polufinalu Hrvatskog fudbalskog kupa, nakon što su gubili 2:0.

Goste je u vodstvo Petar Bočkaj s dva pogotka u 16. i 48. minuti, a do preokreta je došlo nakon što je sudac Pajač u 56. minuti potpuno neopravdano dodijelio drugi žuti, a samim time i isključujući crveni karton Laszlu Kleinheisleru, navodi Hina.

Brojčanu prednost Rijeka je iskoristila u 66. minuti kada je Robert Murić smanjio na 2:1, Antonio Čolak je u 73. minuti realizirao jedanaesterac za 2:2, a u 85. Sterling Yateke bio je strijelac za pobjedu domaćih koji su se tako plasirali u finale Kupa.

Rijeka će naslov pobjednika Kupa braniti protiv Lokomotive koja je u subotu pobijedila Slaven Belupo rezultatom 3:1.

Finale kupa igraće se 1. avgusta u Šibeniku. Rijeka je do sada pet puta osvajala to takmičenje (2005., 2006., 2014., 2017., 2019.), dok će Lokomotivi to biti drugi nastup u finalu nakon što je 2013. izgubila od Hajduka.