Rijeka želi u Evropu, "Green dragonsi" imaju poruku za hrvatski klub (FOTO)

Fudbalski klub Rijeka večeras od 19.00 sati igra protiv Olimpije u Ljubljani najvažniju utakmicu sezone kojoj su prethodile visoke tenzije. "Zmajčeki" su prvo dopustili navijačima hrvatskog tima kupovinu ulaznica za sve tribine, a onda su im odlučili poništiti ulaznice i zabraniti ulaz. Ipak, opet su se predomislili, a njihovi navijači su gradom ispisali poruku za gostujuću ekipu.

Na današnji dan prije 11 godina Rijeka je izbacila Štutgart i prvi put u istoriji plasirala se u grupnu fazu Lige Evrope. Bio je to najveći uspjeh kluba i dan na čiji spomen se riječkom puku momentalno vrate slike onog veličanstvenog slavlja. Baš na godišnjicu tog velikog uspjeha koji je zapisan u klupskim istorijskim knjigama, Rijeka ima priliku izboriti novu jesen u Evropi.

Tim Radomira Đalovića večeras od 19.00 sati gostuje kod ljubljanske Olimpije u drugoj utakmici plej-ofa Lige konferencija. Prvi susret na "Rujevici" završio je 1:1 pa hrvatski viceprvak mora juriti pobjedu. Biće ovo najbliže gostovanje Rijeke u evropskim takmičenjima pa samim time i jedno od najmasovnijih što se tiče navijača. Ali, nije moglo bez problema i tenzija u pripremi utakmice pa su se pojavile rupe u organizaciji.

Velike peripetije bile su uoči utakmice što se tiče ulaznica. Za navijače Rijeke bilo je namijenjeno pet odsto od ukupnog kapaciteta, ali kako je interes ogroman, to je planulo u sat vremena. Olimpija je stoga omogućila gostujućim navijačima ulaznice i na drugim tribinama, ali uz zabranu nošenja klupskih obilježja. I tu je prodaja tekla sjajno, okupirali su Riječani više od deset odsto kapaciteta "Arene Stožice", ali na to su se pobunili domaći navijači koji su se uplašili da za njih neće ostati ulaznica.

18.08.2024, Olimpija Ljubljana-Celje, Green dragons raise message for Armada Rijeka on the match with Celje :"Rijeka disgusting city" High tensions between two groups already started before two matches between Olimpija and Rijeka in play-off for europe conference league… pic.twitter.com/kXtpIPEzAb