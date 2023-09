Ristić: Rafa Benitez glavni razlog mog dolaska u Seltu

Srpski reprezentativac Mihailo Ristić izjavio je na konferenciji za medije povodom njegovog predstavljanja u španskom klubu Selta Vigo, da je trener Rafa Benitez glavni razlog zašto je došao, kao i da je Benitez jedan od najboljih fudbalskih trenera.

Ristić je prošle sezone bio igrač Benfike, dok je sada odlučio da potpiše ugovor na tri godine sa španskim klubom.

"Veoma sam srećan što sam ovede, imam jako dobar utiske o klubu, gradu i okolini. Oduševljen sam i siguran da ćemo zajedno postići mnogo uspeha do kraja sezone. Pregovori su bili veoma brzi, moj prvi utisak je da je ovo jedinstven klub. Taktički sam u potpunosti na raspolaganju treneru, ali mogu sebe da definišem kao igrača koji ima veoma dobru levu nogu. Veoma sam ofanzivan. Imam pobednički mentalitet, volim da se takmičim i uvek pobeđujem", istakao je Ristić.

Dodaje da je glavni razlog za dolazak u Vigo trener Selte Rafa Benitez.

"Svi želimo da radimo sa najboljima, a on je jedan od najboljih trenera u fudbalu. To je nešto što me navelo da donesem odluku da dođem ovde. Siguran sam da sa Rafom možemo da nastavimo da napredujemo i rastemo, kako bismo postigli uspehe koje želimo", zaključio je Ristić.