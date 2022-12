Rivalstvo legendi: Iza "otrovnih strijela" Pelea i Maradone krilo se ogromno međusobno divljenje

Ovjenčano slavom u navijačkim pjesmama kao što je argentinska "Brazilci, odlučite šta osjećate" i brazilska "Hiljadu golova, samo Pele", rivalstvo dva najveća fudbalska idola iz susjednih zemalja proteže se decenijama, a podstakli su ga i sportski novinari.

Iako su povremeno razmjenjivali "otrovne strijele" kroz medije, Pele i Maradona su iskazivali međusobno divljenje.

U odnosu između Pelea, koji je preminuo u četvrtak, u 83. godini i Maradone, koji je umro 25. novembra 2020. u 61. godini, prevladala je ljubav.

"Kakva tužna vijest. Izgubio sam velikog prijatelja, a svijet je izgubio legendu", napisao je Pele na društvenim mrežama kada je Maradona preminuo.

"Ima još mnogo toga da se kaže, ali za sada, neka Bog da snagu porodici. Nadam se da ćemo jednog dana zajedno igrati na nebu", naveo je tada.

Fudbalski hroničari nude različite korijene rivalstva dvojice fudbalskih genija. Do 1998. godine to rivalstvo nije postojalo.

"U argentinskoj štampi Pele je nesumnjivo tretiran kao najveći u istoriji, a Maradona kao njegov nasljednik", kaže Ronaldo Džordž Helal, sociolog i profesor na Državnom univerzitetu u Rio de Žaneiru, prenosi BBC News na srpskom.

Helal je proučavao izvještavanje o Svjetskim prvenstvima u Buenos Ajresu od 1970. do 2006. godine. On navodi da je, 1982. godine, kada je Mundijal održan u Španiji, a Italija bila prvak, postojalo rivalstvo između Maradone i Brazilca Zika.

Čak i 1990. godine, kada je Pele bio kolumnista argentinskog lista Klarin tokom Svjetskog prvenstva, Brazilca su predstavljali kao "najboljeg u istoriji fudbala".

Suparništvo između igrača je, prema mišljenju Helala, ojačano u decembru 2000, kada je Pele u izboru koji je organizovala FIFA proglašen za najboljeg igrača 20. vijeka. U tom izboru učestvovali su fudbalski stručnjaci i navijači. Stručnjaci su glasali za Pelea, a navijači za Maradonu.

"Po dobijanju nagrade, Pele je pozvao rivala da izađe na binu, ali je on otišao, zgrožen", prisjeća se novinar Aleks Sabino, u izvještaju lista Folja de Sao Paulo objavljenom 2020.

Za Selsa Unzeltea, novinara brazilske redakcije ESPN-a i istraživača fudbalske istorije, rivalstvo ima dublje korijene.

"To rivalstvo datira još iz vremena prije Maradone", šali se Unzelte.

"Otkako se 17-godišnji crni momak pojavio u Brazilu i donio mu Svjetsko prvenstvo 1958, Argentinci počinju da čekaju na sopstvenog mesiju", navodi on.

Novinar kaže da je od tada, svaki put kada bi se u Argentini pojavio neki talentovani igrač, automatski bio ga poredili sa Peleom.

"Veliki broj tih igrača je kasnije nestao", navodi on, podsjećajući da je, prije Maradone, Di Stefano bio igrač kojeg su Argentinci poredili sa Peleom.

"Kada se Maradona pojavio, brazilska sportska štampa je već govorila: 'On je još jedan igrač za koga se Argentinci nadaju da će biti njihov Pele", naveo je novinar.

Unzelte se sjeća da je Maradona na Svjetskom prvenstvu 1978, održanom u Argentini za vrijeme vojne diktature, imao 17 godina, isto koliko i Pele 1958. Ali tadašnji selektor Argentine Cezar Luis Menoti nije zvao Maradonu u reprezentaciju.

"I onda počinju poređenja, iako su sa fudbalske tačke gledišta bili veoma različiti", kaže Unzelte.

„Maradona je bio briljantan, ali je praktično imao samo ljevicu, Nije imao druge vještine kao Pele, Maradona nije baš bio golgeter, bio je daleko od toga da postigne hiljadu golova..."

Istovremeno, kaže novinar, bilo je i sličnosti.

"Ako je Pele pomogao da se promijeni istorija Santosa, Maradona je, poslije izvijesnog neuspjeha u Barseloni, pomogao da se promijeni istorija Napolija u Italiji", kazao je on.

Za Helala, glavna razlika između Brazilaca i Argentinca je u onome što on naziva "pitanje ljubavi".

"Brazilci ne dozvoljavaju poređenje Pelea i bilo koga drugog. Pele je bio najveći u istoriji. Ali ovde nema toliko ljubavi prema Pelu kao što Argentinci osjećaju prema Maradoni", ocjenjuje on.

"Na ulicama Buenos Ajresa vidite Maradonu na kioscima, zajedno sa Če Gevarom. U knjižarama, on je zajedno Horheom Luisom Borhesom i Huliom Kortasarom. Na ulicama Kaminita nalazi se statua Maradone pored Perona", ističe on.

Za sociologa, sve to ukazuje na ljubav koju Argentinci gaje prema Maradoni, a Pele to nikada nije imao u Brazilu u takvom obliku.

"Pele je uvijek bio viđen kao neko veoma vezan za vlast i često je bio na meti žestokih kritika", navodi novinar.

Brazilci su svojevremeno kritikovali Pelea da nije zauzeo dovoljno jasan stav o rasizmu u toj zemlji.

Unzelte se slaže sa ovom ocjenom.

"Kada je riječ o idolopoklonstvu, mislim da je Maradona bliži Ajrtonu Seni.

Danas je Maradona upravo došao na oltar argentinske domovine, zajedno sa Karlosom Gardelom i Evitom Peron. Pele je, na žalost, smatrao da je u inostranstvu prepoznatljiviji nego ovdje. U Brazilu je mnogo osporavaniji", navodi on.

Obojica hroničara pamte epizodu koja otkriva ljubav između dvije legende.

Pele je 2005. bio prvi gost premijerne epizode Maradonine tok-šou emisije "La Noche del Diez".

Emisija je tada najavljena kao susret "Kralja sa Bogom". Kralj je bio Pele.

"Onda smo saznali da je Pele devedesetih godina pokušao da dovede Maradonu u Santos. Nešto je krenulo po zlu, ali je Pele pokušao", kaže Helal.

"Dakle, mislim da su povremeno imali prilično težak odnos, ali su se onda pomirili", navodi on.

Unzelte se sjeća i da je Pele tom prilikom svirao pjesmu na gitari čije strofe su glasile: "Ko sam ja, Maradona? Ko si ti? Ti želiš da budem ja, a ja želim da budem ti."

"Vjerujem da je rivalstvo između njih manje bilo lično, a više između dvije zemlje", ocjenjuje novinar.

Na kraju emisije, sjeća se profesor iz Uerja, pitali su Argentinca ko je najbolji: Pele ili on. Na to je Maradona odgovorio: "Moja majka misli da sam ja, a njegova majka misli da je on", prenosi BBC News na srpskom.