Robert Jarni za "Nezavisne": Posljednji vlak za mnoge igrače

Svjetsko prvenstvo u Rusiji je definitivno posljednji vlak za mnoge igrače Hrvatske da nešto naprave, rekao je za "Nezavisne" legendarni fudbaler "vatrenih" Robert Jarni, koji je 1998. godine sa nacionalnim timom osvojio bronzu na Mundijalu u Francuskoj.

Bivši fudbaler Hajduka, Juventusa, Real Madrida, prije 20 godina je sa reprezentacijom Hrvatske ispisao zlatne stranice fudbala u ovoj zemlji. Tada su popularni "vatreni" napravili istorijski podvig koji će teško koji tim sa prostora bivše Jugoslavije da ponovi. Od tada Hrvatska se muči na Mundijalima i nikada nije prošla grupnu fazu iako igrači kojima raspolažu selektori već godinama igraju u najjačim klubovima Evrope. Zlatko Dalić, selektor Hrvatske, na raspolaganju će imati Luku Modrića i Matea Kovačića koji su sa Realom postali prvaci Evrope, zatim Ivana Rakitića koji je sa Barselonom prvak Španije i osvajač Kupa, Marija Mandžukića koji je sa Juventusom osvojio duplu krunu u Italiji, Dejana Lovrena koji je sa Liverpulom vicešampion Evrope... Bez obzira na to što veliki broj igrača igra u najjačim klubovima, Jarni ne želi da daje ishitrene prognoze koliko ova ekipa može da napravi na završnom turniru u Rusiji, gdje se nalazi u grupi sa Argentinom, Nigerijom i Islandom.

"Pričati u šansama na Svjetskom prvenstvu je prerano. Iz iskustva koje imam sa takvih takmičenja znam da je najvažnija prva utakmica. Naša prva utakmica je protiv Nigerije, koja je fizički veoma dominanta selekcija, ali ima problem sa taktikom. Nisu disciplinovana ekipa. Ukoliko pobijedimo, motiv kod igrača će sigurno da naraste i u sljedećem meču protiv Argentine im neće trebati niti izbornik. U suprotnom će pritisak biti mnogo veći, a Argentina definitivno nije ekipa protiv koje trebaš da se vadiš", kazao je nekada sjajni defanzivac, a sada trener.

Ova ekipa Hrvatske već godinama igra zajedno i igrači se odlično poznaju. Na spisku je dosta igrača koji su blizu ili preko 30. pa bi za njih turnir u Rusiji mogla da bude i posljednja prilika da nešto naprave sa reprezentacijom na Svjetskim prvenstvima.

"Ovo prvenstvo je mnogim igračima posljednja šansa da nešto naprave sa reprezentacijom. Prije dvije godine smo eliminirani na Evropskom prvenstvu od Portugala, a moje mišljenje je da smo mogli mnogo bolje. Ovo je definitivno posljednji vlak za mnoge igrače", kazao je Jarni, koji je zatim nastavio:

"Imamo vrhunske igrače, imamo iskustva, ali nažalost neki će doći previše umorni, a neki bez mnogo utakmica u nogama. Teško je pronaći balans. To je sve na izborniku Daliću. Neke igrače će morati odmoriti, dok će neke morati nagaziti."

Godine će prolaziti, ali niko neće zaboraviti šta je u Francuskoj uradila ekipa pod trenerskom palicom Miroslava - Ćire Blaževića. Hrvatska je tada bila druga u grupi iza Argentine, a tim su predvodili asovi poput Jarnija, Davora Šukera, Roberta Prosinečkog, Darija Šimića, Zvonimira Bobana, Marija Stanića... Bez obzira na to što i sada u timu ima dosta igrača koji su možda i jednako kvalitetni kao tim iz 1998, nekadanji lijevi bek ne želi da poredi timove.

"Ne bih povlačio paralele između te dvije selekecije jer su to dva različita svijeta. Ono što je sigurno, imamo kvalitetu i moć, ali će nam trebati i sreće da prođemo grupnu fazu", kazao je Jarni.

Osim Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Rusiji sa prostora bivše Jugoslavije nastupiće još Srbija. Selektor U-19 reprezentacije Hrvatske ističe da nije siguran šta može da se očekuje od "orlova", koji su u grupi sa Brazilom, Švajcarskom i Kostarikom.

"Srbija igra sa dosta oscilacija s obzirom na to kakve igrače posjeduje. Zašto je to tako, ne znam, pošto nisam upoznat sa situacijom u timu. To je posao za izbornika Mladena Krstajića, koji će morati nekako da pronađe rješenje za to. Teško je govoriti o njihovim šansama na prvenstvu", jasan je on.

Svjetsko prvenstvo igra se u Rusiji od 14. juna do 15. jula.

Crna mačka

Robert Jarni, fudbaler koji je trofeje osvajao sa Hajdukom, Juventusom i Real Madridom, nije želio da imenuje favorite turnira jer sam igrački kadar ne garantuje najveće uspjehe.

"Na svakom prvenstvu postoji crna mačka i nadam se da to ovaj put neće biti Nigerija. Ne mogu da pričam o tome ko su glavni favoriti za osvajanje trofeja, a sve će biti mnogo jasnije nakon grupne faze. Po mom mišljenju, Holandija je 1998. zaslužila da osvoji prvenstvo jer je igrala najbolji nogomet, ali na kraju nije", jasan je Jarni, koji je jedno vrijeme bio trener Sarajeva.