Robert Levandovski u Barseloni

Poljski fudbaler Robert Levandovski biće novi igrač Barselone.

Bajern je prihvatio ponudu Katalonaca od 50 miliona evra i on će tokom vikenda i zvanično postati novi igrač ekipe sa Nou Kampa.

Levandovski je lične uslove sa Barselonom dogovorio još u februaru i preostale su još samo formalnosti.

Robert Levandovski je u Bajernu proveo osam godina, tokom kojih je za Bavarce odigrao 375 utakmica i postigao 344 gola.

Sa Bajernom je osam puta bio šampion Njemačke, tri puta osvajač Kupa i pet puta osvajač Superkupa.

U dresu tima iz Minhena je osvojio i Ligu šampiona u sezoni 2019/2020.

Levandovski u Barselonu stiže nakon dolaska Rafinje kojeg je Barsa dovela iz Lids junajteda za 58 miliona evra.

Pored pomenutog Rafinje, Barsu su pojačali Frank Kesi i Andreas Kristensen.

(B92.net)

Robert Lewandowski to Barcelona, here we go! FC Bayern have just told Barça that they have accepted final proposal. Agreement finally in place between all parties. #FCB Lewandowski asked Bayern to leave also on Friday - he will jlin Barcelona during the weekend. pic.twitter.com/nmodHuNscw