Robert Prosinečki ostaje selektor BiH

Članovi Izvršnog odbora Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine na današnjoj vanrednoj sjednici u Sarajevu pružili su punu podršku selektoru Robertu Prosinečkom.

Hrvatski stručnjak podnio je ostavku u nedjelju nakon poraza od Jermenije 4:2 u utakmici kvalifikacija za plasman na Evropsko prvenstvo 2020. godine.

Iako je odmah nakon saopštene odluke obavio duži sastanak sa predsjednikom N/FS BiH Elvedinom Begićem, te nakon povratka u ponedjeljak i u Sarajevu istakao da se neće predomisliti, danas je ipak odlučio promijeniti svoju odluku i ostati na klupi "zmajeva".

"Nije bilo lako predomisliti se, jer kada nešto odlučim uvijek se trudim biti do kraja pri svojim stavovima. Činim to rijetko, a sada sam to učinio. Zbog svih ljudi, navijača, podrške odlučio da ipak promijenim svoje mišljenje. Ostavku sam podnio kao moralni čin, a odlučio sam ipak ostati jer između ostalog smatram da je bilo najlakše pobjeći. Idalje vjerujem da se ova ekipa možemo plasirati na EURO, jer imamo i Ligu nacija", rekao je Prosinečki.

Prosinečki je za selektora BiH imenovan u januaru 2018. godine. Od tada je bh. tim vodio u 18 utakmica u kojima je ostvario sedam pobjeda, šest remija i pet poraza.

Sljedeću utakmicu kvalifikacija za EURO 2020 u Grupi J bh. tim će igrati 12. oktobra u Zenici protiv Finske.

Poslije šest odigranih kola Italija je prva sa 18 bodova, slijede Finska 12, Jermenija 9, BiH 7, Grčka 5, Lihtenštajn 1.

Na Evropsko prvenstvo 2020. godine plasiraće se po dvije prvoplasirane reprezentacije iz svake od deset grupa.