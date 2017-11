Robert Prosinečki za "Nezavisne": U igri sam za selektora BiH

Obavio sam razgovore s predstavnicima ispred Fudbalskog/Nogometnog saveza BiH u vezi s pozicijom za novog selektora fudbalske reprezentacije BiH, za "Nezavisne" je potvrdio Robert Prosinečki, legendardni hrvatski fudbaler, a danas veoma uspješan trener.

Popularni Veliki Žuti trenutno se nalazi u Zagrebu, a tu situaciju su iskoristili članovi Komisije za izbor selektora bh. fudbalera Zvjezdan Misimović i Sead Kajtaz, koji su razgovarali s bronzanim s Mundijala 1998. godine i nekadašnjim igračem Crvene zvezde, Barselone i Reala.

"U utorak su u Zagrebu boravili Misimović i Kajtaz. Razgovarali smo, razmijenili mišljenja i nema se tu puno šta reći. Sad ćemo vidjeti šta će biti. U konkurenciji sam za selektora BiH", ističe iz Zagreba dojučerašnji selektor Azerbejdžana.

Kolike su realne šanse da Prosinečki naslijedi Mehmeda Baždarevića na klupi "zmajeva", teško je reći, ali je sigurno da je Amar Osim, koji je do juče slovio za glavnog kandidata, dobio ozbiljnog konkurenta. Glavna prepreka mogli bi biti finansijski uslovi, s obzirom na to da se zna da je Robi radio za znatno veću plaću nego što mu to mogu ponuditi u bh. kući fudbala.

"Ja radim već sedam godina i sigurno imam neke uvjete, ali o njima bismo još razgovarali. Ono što imam reći je da je mjesto na klupi bh. tima sigurno interesantno. Smatram da BiH ima odličnu reprezentaciju, koja može napraviti dobre rezultate", rekao je Prosinečki, koji je dodao da, osim BiH, još nije ni s jednom drugom reprezentacijom počeo pregovore.

Podsjetimo, Prosinečki je u dosadašnjoj samostalnoj karijeri, osim Azerbejdžana, trenirao Crvenu zvezdu od 2010. do 2012. te u sezoni 2012/2013. turski Kajserispor. On je ne tako davno izjavio da mu je dosta rada na prostoru Balkana, ali čini se da je promijenio mišljenje samim tim što je pristao razgovarati s predstavnicima N/FS BiH.

Fudbalska reprezentacija BiH novog selektora bi trebalo da dobije naredne sedmice, kada bi treba da bude održana nova sjednica Izvršnog odbora N/FS BiH. Na onoj posljednjoj nije došlo do izbora, jer nije postignut konsenzus među delagatima, odnosno nije data podrška Mehi Kodri, koji je bio prijedlog Komisije, koju osim Misimovića i Kajtaza još čine Ivica Osim i Duško Bajević. U međuvremenu Kodro je odustao od kandidature, a osim Osima i Prosinečkog, koji su najozbiljniji kandidati, kao potencijalni selektori BiH još se spominju Dragan Okuka, Klarens Zedorf i Vinko Marinović.