Robinjo: Osudili su me jer su rasisti

Bivši brazilski fudbaler Robinjo smatra da je osuđen za silovanje jer je Italija "rasistička".

Nekadašnji napadač Milana, Real Madrida i Mančester sitija smatra da ne bi bio osuđen da je bijelac.

Robinjo je proglašen krivim za silovanje Albanke zajedno sa prijateljem Rikardom Falkom u noćnom klubu u Milanu 2013.

Iako su njih dvojica tvrdila da je seksualni odnos bio dobrovoljan, italijanska policija je insistirala da ima audio dokaz da pristanak nije dat.

Robinjo je osuđen na devet godina u zatvoru, ali nije služio nijedan dan kazne jer Brazil nema sporazom o ekstradiciji sa Italijom.

Sudovi u Brazilu pokušavaju da ga natjeraju da odsluži svoju kaznu u domovini, ali će se slučaj ove srijede naći pred Vrhovnim sudom.

"Nepravedno sam osuđen u Italiji za nešto što se nije dogodilo i za šta imam dokaze da to potvrdim. Igrao sam četiri godine u Italiji i umoran sam od priča o razismu. Nažalost, to se dešava i danas. To se dogodilo 2013, a danas je 2024, što vodi do toga da isti ljudi koji tada nisu radili ništa protiv rasizma su isto koji su mi presudili na suđenju. Da su mi sudili kao bijelcu, sve bi bilo drugačije, ne sumnjam", rekao je Robinjo.

Brazilski fudbaler je igrao za Milan od 2010. do 2014, nakon čega je pozajmljen brazilskom Santošu, prije nego što je prešao u kineski Gvangdžu Evergrande, prenosi B92.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.