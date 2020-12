Robinju potvrđeno devet godina robije zbog silovanja Albanije

Italijanski apelacioni sud potvrdio je osuđujuću drugostepenu presudu za nekadašnjeg igrača Milana Robinja koji je optužen za silovanje.

Robinju je tako potvrđena kazna od devet godina zatvora, ali je njegova odbrana istakla da će cjelokipni proces sada ići na Kasacioni sud koji je treća istanca.

Brazilac je osuđen za silovanje koje se, prema optužnici, dogodilo krajem januara 2013. godine, dok je bio član Milana. A za to ga je optužila jedna Albanka koja tvrdi da je grupno silovana.

Uz Robinja je navodno bio njegov prijatelj Rikardo Falko, kao i još četvorica muškaraca, a silovanje je navodno trajalo između 30 i 50 minuta u garderobi jednog noćnog kluba u Milanu.

Optuženi za silovanje tvrde da su nevini i da je djevojka pristala na odnose, a odbrana je tokom suđenja pokušala da diskredituje djevojku fotografijama na kojima se vidi kako joj "druženje sa alkoholom" nije strano.

Robinjo se takođe branio izjavama da on uopšte nije bio sa prijateljima kasnije te noći, da mu je djevojka sama prišla, da su bili nešto prisniji, ali da je on otišao kući. Te da su njegovi prijatelji ostali sa njim i da su imali seks, jer je ona to htjela. I da su potom svi zajedno otišli u drugi klub.

(Telegraf.rs)