Roditelj napadnutog srpskog dječaka u Vukovaru: Moje dijete nije nikakav navijač

Policija je u petak objavila da sumnja da je napad na mladog Srbina u Vukovaru u srijedu zapravo obračun među navijačkim grupama.

Policija tako navodi da je nakon verbalnog sukoba u kojem su učestvovala dva pripadnika jedne navijačke grupe naspram tri pripadnika druge uslijedio fizički sukob dvojice maloljetnika, u kojem je jedan lakše povrijeđen.

Ali roditelji dječaka pričaju drugačiju priču. Kako piše portal "Srbi.hr", mladić iz Mirkovaca nije nikakav navijač. On i nije, piše ovaj portal, išao na fudbalske utakmice. Izuzetak je utakmica lokalnih rivala Vuteksa i Vukovara 91., a riječ je upravo o utakmici s koje je gradonačelnik Ivan Penava objavio snimku optuživši mlade Srbe da ne ustaju na hrvatsku himnu.

"Moje dijete nije nikakav navijač. Niti je Delija ni partizanovac ni BBB. Apsolutno ga u životu ne zanima fudbal. On je bio sam tamo s još dvoje djece koja su isto tako čekala autobus. To su bila djeca iz prvog razreda, a jedan dečko iz drugog sela je, prema mojim saznanjima, stao između njih kada je moje dijete već bilo na zemlji. Niko se drugi nije miješao jer su to sve mlađa djeca koja su zaključila da su ovi maskirani svi bili stariji od njih", rekao je roditelj.

"Mi smo do sada mirno živjeli, a moje dijete je mirno šetalo od škole do autobuske stanice i samo želim da tako mirno šeta i dalje. Zanima me naš mir i da živimo normalno. Ništa me drugo ne zanima. Sve ovo me šokiralo jer nikada u životu nismo imali problema ni s policijom ni sa zakonom", zaključuje roditelj.

(Index.hr)