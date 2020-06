Rodman poslao poruku fudbaleru SPAL-a, mislio da se obraća ženi

Legendarni američki košarkaš Denis Rodman je razvio biznis s personalizovanim porukama koje koštaju 600 dolara, ali jedna od njih je bila izuzetno zanimljiva.

Rodmanu se javio fudbaler italijanskog prvoligaša SPAL-a Andrea Petanja.

Napadač koji igra u ekipi iz Ferare na pozajmici iz Napolija je želio da ima uspomenu od Rodmana, ali poruka je otišla u sasvim krivom smjeru.

Rodman je pomislio da je Andrea - žensko.

"Andrea, zar ovo nije nevjerovatno? Denis Rodman te zove, Andrea. Buldožer, šta to znači? To znači da puno zabijaš. Ali imam nešto za tebe, Andrea. Imam kćerku koja se zove Triniti Rodman, trenutno je najbolja fudbalerka na svijetu. Hajde, proguglaj je. Jednom ćeš se suočiti s njom, poslati mi poruku i reći: 'Znaš šta, Denise? U pravu si. Dobra je, baš kao ja. Buldožer je, ali je i Rodman'. U svakom slučaju, dušo, tvoji prijatelji te stvarno vole. Respekt, respekt, respekt. Nastavi raditi to što radiš", poručio je Rodman u poruci koja je trajala oko pola minuta.

Petanja, koji se ipak kulturno zahvalio Rodmanu na poruci, je u nepune dvije sezone u dresu SPAL-a odigrao 62 utakmice i postigao 28 golova.

Ali, ipak neće imati priliku da igra fudbal protiv Rodmanove kćerke koja je zaista jedan od najvećih svjetskih talenata.

Ona ima 19 godina, igra za koledž Vašington Stejt i najbolja je igračica mlade reprezentacije SAD-a.