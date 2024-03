Rolerkoster na "Old Trafordu" i čudesna pobjeda Junajteda nad Liverpulom

Fudbaleri Mančester junajteda izborili su plasman u polufinale FA kupa nakon što su u čudesnom meču na Old Trafordu savladali velikog rivala, ekipu Liverpula sa 4:3.

Bio je to pravi rolekoster na Teatru snova i spektakularna pobjeda Junajteda koja je došla u posljednjem minutu drugog produžetka.

Poveli su crveni "đavoli" u 10. minuti preko MekTomineja, a onda su “redsi“ u finišu prvog dijela došli do preokreta golovima Mekalistera i Salaha.

Junajted do poravnanja dolazi u 87. minuti kada je Entoni svom timu donio produžetak. Tamo ponovo Liverpul prvi dolazi do vodstva. Eliot je pogodio u 115. minuti i tada se činilo da je sve gotovo. No onda Rašvord u 112. minuti pogoađa za 3:3, a onda je ludnicu na tribinama izazvao mladi Dialo koji je pogodio u 121. minuti.

Ranije su plasman u polufinale izborili Mančester Siti, Koventri i Čelsi.

