Rolerkoster u Banjaluci: Borac po treći put šampion

Fudbaleri Borca osvojili su šampionsku titulu u Wwin ligi Bosne i Hercegovine za sezonu 2023/24.

Do treće titule u istoriji Banjalučani su stigli kolo prije kraja prvenstva nakon što su danas pred ispunjenim tribinama Gradskog stadiona u spektakularnom meču savladali ekipu Igmana sa 4.3.

Crveno-plavi su time zadržali pet bodova (78) prednosti u odnosu na Zrinjski (73) koji je danas pobijedio Tuzla Siti sa 4:0 i poslao je u niži rang. Borcu je ovo treća titula. Prvu je osvojio u sezoni 2010/11, a drugu prije tri godine (2021).

Borac će tako ovoga ljeta ponovo igrati kvalifikacije za Ligu šampiona, a ove sedmice ga očekuje još jedna velika utakmica. U Banjaluci će u četvrtak igrati revanš finala Kupa BiH protiv Zrinjskog, te će imati priliku da po prvi put u istoriji osvoji duplu krunu.

Kada je u pitanju današnja utakmica domaći su od prve minute krenuli po pogodak. Već u 2. minuti mladi Vuković je bio u šansi, ali šutirao je pored gola. Nastavljena je ofanziva crveno-plavih, u 17. minuti Grahovac je pokušao, ali se lopta odbila i završila u korneru.

U prvih pola sata Borac je izveo čak osam kornera, ali odbrana gostiju je bila sjajna i odlijevala napadima. Ipak, u 32. minuti eksplozija na stadionu. Domaće je u vođstvo doveo David Vuković. Novi fudbalski reprezentativac na asistenciju Erere pogodio mrežu Konjičana i približio svoj tim naslovu prvaka.

No u finišu pravi šok na stadionu. U 39. minuti su zaprijetili gosti preko Janketića, ali Milošević je bio siguran. Kada se činilo da će domaći otići na odmor sa prednošću, Igman je stigao do poravnanja preko Mešinovića u 42. minuti kada je pobjegao odbrani domaćih. Samo 60 sekudi kasnije gosti vode. Šušić je izgubio loptu, a Mirsad Ramić vara Miloševića i pogađa za 2:1. Do kraja prvog dijela Dupovac je sa gol linije spasao pogodak, pa se na odmor otišlo sa vođstvom gostiju.

U nastavku velika ofanziva Banjalučana. Odmah je Hrelja bio u dobroj šansi, ali lopta ide pored gola. U 48.minuti penal za domaće nakon duela Dupovca i Lukića. Siguran sa 11 metara je bio Jovan Nišić. Samo pet minuta kasnije gosti ponovo vode, ovaj put mrežu domaćih trese Janketić.

Samo što se krenulo sa centra Borac stiže do 3:3. Ovaj put Damir Hrelja je bio precizan i stvari vraća na početak. Asistent je bio ponovo Erera. U 58. minuti Ramić pogađa mrežu, ali sudija je signazirao ofsajd.

U 64. minuti potpuni preokret. Samo što je ušao u igru Zoran Kvržić pogađa za 4:3 i dovodi Borac na prag titule. Uslijedio je konačno miran period igre što je odgovoralo timu Vinka Marinovića koji je znalački sačuvao svoju mrežu do kraja i tako dođao do željene titule. Mogao je Borac i do petog gola, ali je Makarić bio neprecizan.

Nakon utakmice uslijedilo je veliko slavlje na stadionu gdje će šampionima biti uručen i pehar za najbolju ekipu u sezoni 2023/24. Na tribinama su se našli i čelnici N/FSBiH na čelu sa predsjednikom Vicom Zeljkovićem.

