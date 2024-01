Roma je važnija od svega, pa i od klupe Brazila

Poptisivanje novog ugovora Karla Anćelotija sa Real Madridom otpala je mogućnost da iskusni italijanski stručnjak preuzme selekciju Brazila, pa se u javnosti pojavljuju nova imena koja bi mogla to da učine.

U moru njih ponovo se izdvojio Portugalac, Žoze Murinjo koji je prema tvrdnjama svjetskih medija prvi kandidat da sjedne na klupu južnoameričke selekcije.

Međutim, trener Rome tvrdi da njega niko nije kontaktirao i izričito naglašava da je njemu u ovom trenutku "Vučica" važnija od bilo kod drugog posla.

"Rekao sam mom menadžeru da dok god traje sezona ne želim da čujem nikakve ponude za posao. To me u ovom trenutku ne zanima, tako da ne znam da li je on pričao sa nekim klubom ili savezom. Potpuno sam posvećen radu u Romi i dok god u klubu ne kažu da im nisam potreban za mene će interesi ovog kluba biti na prvom mjestu", rekao je Portugalac.

Zatim je dodao:

"Verujem ljudma iz kluba i čekam njihov definitivni odgovor o daljoj saradnji. Imamo dogovor da ćemo sjesti i pričati tako da ne vjerujem u priče koje su se pojavile kako oni već sada razgovaraju sa drugim kandidatima. Nisu oni takvi da bi mi radili iza leđa".

Portugalac je još naglasio da je za njega data riječ najvažnija na svijetu, a on je čelnicima Rome dao da će tokom rada na "Olimpiku" biti potpuno posvećen interesima kluba.

"Ne znam za druge, ali meni je riječ najvažnija. Ona za mene ima jaču težinu od bilo kog ugovora. Recimo, dao sam riječ ljudima iz Rome da ću doći u Italiju, a onda sam dobio mnogo bolje uslove od jednog drugog kluba, ali sam odbio upravo zbog te riječi", rekao je Murinjo.

