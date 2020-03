Roman Abramovič i porodica Anjeli pomažu u borbi potiv pandemije

Bogati vlasnici fudbalskih klubova odlučili su da pomognu da se što prije riješi situacija izazvana pandemijom virusa korona, koja je zaustavila skoro sva sportska dešavanja u Evropi. Roman Abramovič, vlasnik Čelsija, dao je hotel na raspolaganje radnicima u zdravstvu, a porodica Anjeli, koja je na čelu Juventusa, donirala je 10 miliona evra italijanskoj civilnoj zaštiti.

Tokom ovih teških dana, koji su dosta pogodili i sport, vrlo je bitno da se svi drže zajedno kako bi što prije prebrodili ovu krizu. Primjer za to svakako je i Abramovič, koji je odlučio da pomogne u borbi protiv viursa korona.

Ruski milijarder riješio je da preda na raspologanje hotel u sklopu stadiona "Stamford Bridž" radnicima u zdravstvu. Tako će zdravstveni radnici iz sjeverozapadnog Londona dobiti smještaj u hotelu u Čelsijevom kompleksu u naredna dva mjeseca. Abramovič i njegovi saradnici smatraju da je najbolji način na koji klub može da pomogne da obezbijede sobe za smještaj i noćenje zdravstvenim radnicima koji rade u Londonu.

Ovi radnici često moraju da rade do kasno i produžene smjene ne bi li se izborili protiv opasne pandemije, a nerijetko i nemaju vremena za duža putovanja do kuće. Abramovič će pokriti troškove smještaja za naredna dva mjeseca, a možda i to bude bilo produženo ukoliko epidemiološka situacija to bude zahtijevala.

"Broj dostupnih soba zavisiće od potražnje, ali potencijalno bi sve sobe u hotelu 'Milenijum' mogle da budu predate u ovu službu. Radnici koji imaju simptome virusa neće moći da ga koriste", navodi se u saopštenju ovog kluba iz Londona.

Abramovič nije jedini koji želi da pomogne da se svijet brzo riješi ove pošasti. Porodica Anjeli vlasnik Juventusa, odlučila je da donira 10 miliona evra. Italija je zemlja koja je najviše pogođena ovim virusom, jer je više od 30.000 ljudi zaraženo. Od toga je više od 2.500 preminulo, a oko 3.000 je dosad izliječeno.

Virus je najviše zahvatio sjever Italije, gledajući Evropu, gdje je i grad Torino, iz kojeg je Juventus. Vlasnici višestrukog prvaka Italije će preko svojih kompanija, a u saradnji s italijanskim odjeljenjem civilne zaštite da pruže pomoć u njezi bolesnika. Oni će pomenutih 10 miliona evra da daju italijanskoj civilnoj zaštiti kako bi se nosila s vanrednom situacijom. U vlasništvu Anjelijevih je auto-gigant FIAT, ali i još nekoliko bogatih kompanija.

Treba dodati da u ovom teškom vremenu postoje i slične vijesti koje su se na kraju pokazale kao netačne. Naime, prije nekoliko dana se iz Španije pojavila informacija da je fudbaler Juventusa Kristijano Ronaldo svoje hotele dao na raspolaganje u slične svrhe kao i Abramovič, ali se na kraju ispostavilo da se radi o lažnim vijestima.