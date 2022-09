Romansa Mesija i Barselone dobija novi zaokret

Poznato kako Mesi gleda na interes Barselone jer klub želi na senzacionalan da vrati svog argentinskog heroja koji je obilježio protekle dvije decenije Katalonaca.

Trener "Blaugrane", Ćavi nije skrivao svoju želju vratiti sedmerostrukog osvajača Zlatne lopte na "Kamp Nou", osjećajući da njegovo "vrijeme u klubu nije prošlo".

Predsjednik katalonskog kluba, Žoan Laporta, takođe je govorio o svom snu o ponovnom potpisivanju ugovora s Mesijem iz Pari-Sen Žermena na ljeto, uprkos tekućim finansijskim problemima kluba.

Stručnjak za transfere Fabricio Romano u utorak je dao novosti o situaciji s ugovorom 35-godišnjaka.

Leo Messi will not make any decision on his future in the next weeks or months. Focused on Paris Saint-Germain and then World Cup, nothing will be decided or planned before the World Cup. #PSG Despite PSG new deal plans and Barça interest, Leo will not proceed before 2023. pic.twitter.com/jS4OtCRWWt