Romini navijači napali sudiju (VIDEO)

Fudbaleri Rome nisu uspjeli da u finalu Lige Evrope pobijede Sevilju, pošto su poraženi nakon penala.

Rezultat nakon 120 minuta igre bio je 1:1, a većina Rominih fudbalera i pristalica za taj rezultat okrivilo je sudiju Entonija Tejlora.

Pomenuti arbitar je u završnici drugog poluvremena propustio priliku da svira penal za Romu, nakon kog bi meč možda bio i riješen.

Navijači italijanskog tima su mu to zamjerili, pa su ga sačekali na aerodromu i fizički nasrnuli na njega i njegovu porodicu.

Tejlor je bio u društvu supruge i ćerke, koje su bile vidno uznemirene svime što se dešava, a sudija je jedva sa njima prošao u zaštićeni prostor.

Dok je prolazio ka vratima navijači Rome su ga polivali vodom, gađali stolicom, a neki od njih su htjeli da uđu i u fizički obračun.

U ovom haosu moglo je da dođe do povrede i Tejlorove supruge, kao i ćerke, koja je plakala zbog svega što se dešava.

Pošteno je reći da se ni snage obezbjeđenja nisu baš dobro pokazale u ovoj situaciji, a za Tejlora je sigurno postojao i neki drugi put na aerodromu.

Embarassing Roma fans abusing Anthony Taylor who is with family on his way at the airport. Disgusting. You can see his daughter in tears and drinks being thrown at his wife too.pic.twitter.com/ljTwo239dB