Ronaldinjo i u zatvoru igra fudbal - "vrijedna" nagrada je u igri

Legendarni brazilski fudbaler Ronaldinjo glavna je zvijezda paragvajskog zatvora Agrupasion espesijalizada.

Bivši igrač Barselone uhapšen je zbog pokušaja da uđe ilegalno u zemlju s lažnim pasošem.

Mnoge informacije dolaze iz Paragvaja, a posljednju prenosi ABC TV, koji kaže da će Brazilac nastupiti na fudbalskom turniru koji se organizuje u zatvoru.

Naime, kako novinar Ivan Leguisamon kaže, ukoliko bude učestvovao, Ronaldinju neće smjeti da postigne gol.

"Ako Ronaldinjo prihvati poziv da učestvuje, on će smjeti samo da asistira, ne i da postiže golove. To je uslov koji će mu postaviti drugi učesnici. Kao i uvijek, Ronaldinjo je s osmijehom prihvatio ovo 'rigorozno' pravilo", kaže ovaj novinar.

Kraj ove priče je najzanimljiviji, pošto će pobjednička ekipa dobiti prase od 16 kilograma.

(B92.net)

